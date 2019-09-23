Pérolas do Streaming: o melhor de outubro no YouTube, no Netflix e no HBO Go

Pérolas do Streaming: o melhor de outubro no YouTube, Netflix e no HBO Go
Os robôs mais incríveis que existem, as batalhas secretas da imprensa, o lado bom de sofrer uma grande derrota e a volta por cima de um aspirante a escritor
Quantum Tech HD
YouTube
Canal
O robô que faz escovas de dentes costurando as cerdas, uma a uma, com seis pinças. A máquina que quebra 3.600 ovos por hora (e separa a gema da clara). A linha de montagem que produz macarrão, mas parece coisa de ficção científica. E as outras engenhocas mais surpreendentes do mundo industrial.
The Newsroom (2012)
HBO Go
Série
O âncora de telejornal Will (Jeff Daniels) dá uma surtada e resolve falar o que pensa sobre as notícias. O público adora, a audiência dispara; mas isso contraria interesses poderosos, inclusive os donos do canal. Série escrita por Aaron Sorkin (autor de The West Wing, A Rede Social e Steve Jobs).
Netflix
Série
Aos 30 anos, Michael Bentt perdeu o título de campeão mundial de boxe; e apanhou tanto que teve de encerrar a carreira. Mas isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. As histórias de oito esportistas que sofreram grandes derrotas, e viram a vida mudar por causa disso.
Netflix
Filme
Rica e ambiciosa, Susan resolve se divorciar do marido – que só quer trabalhar numa livraria enquanto escreve seu romance. Muitos anos depois, ele reaparece, e com o livro: uma obra-prima na qual reimagina de forma surpreendente (e violenta) a vida dos dois.