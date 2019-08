Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Spotify e do Netflix

Veritasium

YouTube

Canal

Por que os mosquitos picam algumas pessoas, e outras não? É verdade que a água corre em sentidos diferentes acima e abaixo do Equador? Por que os astronautas da Apollo visitaram o local de uma explosão nuclear? Saiba as respostas neste canal (em inglês; clique em Configurações para ativar as legendas).

Gugacast

Podcast

Spotify

Os irmãos Guga e Rafael Mafra leem histórias enviadas pelos ouvintes. Cada programa tem um tema (trabalho, namoro, festas, etc), sempre com causos ótimos. Comece pelo episódio 17, sobre perrengues de viagem, com a história de “Tony Torto”.

Zodíaco

Netflix

Filme

O filme, de 2007, conta a história real de um serial killer que deixou perplexa a Califórnia nos anos 1960 e 1970. Depois de matar, ele avisava a polícia e mandava cartas e códigos para os jornais, ameaçando cometer mais crimes se não fossem publicados.

Olhos que Condenam

Netflix

Série

Cinco moleques negros são acusados de um crime que não cometeram. Massacrados pela imprensa, recebem um julgamento injusto e vão para a cadeia, onde tudo conspira para que se tornem bandidos. Mas eles resistem, sobrevivem; e, no final, a verdade prevalece.