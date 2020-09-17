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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor de YouTube, Netflix e Globoplay em setembro

As aventuras de Eva na Mongólia, um filme de terror real na Argentina, a impressionante operação para desentortar um prédio em Santos - e a história do norueguês Nils, um homem calmo que se transforma em vingador.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2020, 17h47 | Atualizado em 13 mar 2024, 11h58
SI_419_Playlist_Perolas
 (Reprodução/Divulgação)
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Eva zu Beck
Canal
YouTube
Atravessar a Mongólia a cavalo sozinha. Acampar com beduínos num deserto – e também em Darsa, a terrível “ilha dos ratos” no Iêmen. Comprar um bode na Jordânia, ficar presa num cargueiro, enfrentar o machismo da Arábia Saudita. Essas e outras aventuras da polonesa Eva, em inglês (ative as legendas).

Reaprumo de edifício inclinado
Minidocumentário
YouTube
Muitos prédios de Santos, no litoral de SP, são tortos, porque o solo da cidade não é firme o suficiente. Este doc mostra como é feito o endireitamento, com momentos incríveis: os engenheiros cortam as pilastras de um edifício e usam macacos para levantá-lo inteiro, com todos os moradores dentro.

A História Oficial (1985)
Filme
Netflix
A ditadura militar argentina está no fim. Os exilados começam a voltar; o país, a encarar a verdade sobre as atrocidades do período. Para a professora Alicia, as descobertas serão ainda mais apavorantes – pois envolvem sua própria família. Um filme de terror da vida real, vencedor do Oscar em 1986.

O Cidadão do Ano (2014)
Filme
Globoplay
Todo dia, Nils pega seu caminhão e sai limpando a neve das estradas na Noruega. Ele ganha até um prêmio por isso. É pacato, calado, leva uma vida banal. Mas quando seu filho morre, após um caso mal explicado com drogas, Nils se transforma em vingador – cujos métodos apavoram até os piores mafiosos de Oslo.

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