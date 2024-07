Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do MUBI em julho

Dias Perfeitos (2023)

Filme

MUBI

Hirayama é faxineiro, limpa banheiros em Tóquio. É dedicado, gentil e extremamente solitário. Sua rotina é sempre a mesma: ele ouve música, trabalha e à noite lê um livro. Mas, com o tempo, os dias deixam de ser exatamente iguais, e revelam que ele não está tão só. Grande atuação de Koji Yakusho, vencedor do Festival de Cannes.

Einstein e a Bomba (2024)

Filme

Netflix

Em 1933, com a ascensão do nazismo, ele passou a receber ameaças de morte. Fugiu da Alemanha e, antes de emigrar para os EUA, passou três semanas escondido numa cabana em Norfolk, na Inglaterra. Este filme reconta o período – e as reflexões do físico sobre sua própria responsabilidade na era nuclear.

Os Segredos dos Neandertais (2024)

Documentário

Netflix

Eles viveram por 300 mil anos. Por que desapareceram? Neste documentário da BBC, arqueólogos ingleses voltam às cavernas de Shanidar, no Iraque, onde em 1953 foram achadas as ossadas de nove neandertais. Uma nova escavação no local, com técnicas modernas, faz uma descoberta inédita.

Sons do Planeta (2024)

Documentário

Apple TV+

As aranhas compõem músicas, e as morsas cantam embaixo d’água. Os avestruzes “falam” de dentro dos ovos, antes de nascer. A aurora boreal não é só visual; ela tem um som próprio. As árvores e o vazio do deserto também. Eis algumas das descobertas deste doc, cujos 12 capítulos revelam sons nunca antes gravados.

