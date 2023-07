Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do YouTube e do Apple TV+ em julho

Great Art Explained

Você sabia que em O Grito, de Edvard Munch, na verdade a pessoa não está gritando? Que as bolinhas vermelhas, marca da japonesa Yayoi Kusama, vêm de uma alucinação? Que a estátua O Pensador, de Rodin, tem 28 cópias – todas originais? Veja essas e outras curiosidades sobre grandes obras (canal em inglês; ative as legendas).

Fantasmas do Abismo (2003)

Vinte anos antes da tragédia do OceanGate, o cineasta James Cameron visitou os destroços do Titanic. A bordo dos submersíveis russos MIR-1 e MIR-2, ele e sua equipe desceram 4 mil metros – e aí usaram dois rovers aquáticos, de controle remoto, para explorar os destroços por dentro e capturar imagens incríveis.

Mixed by Erry (2023)

A história real de Enrico Frattasio, garoto pobre que trabalhava varrendo o chão de uma loja de discos em Nápoles, no sul da Itália. Ele amava música e sonhava em ser DJ. Acabou virando um magnata: dono da maior gravadora do país, com mais de 180 milhões de fitas e CDs vendidos. Todos falsificados.

O Canto do Cisne (2021)

Cameron tem uma doença terminal, mas não conta para a família. Vai a uma clínica que gera um clone idêntico, incluindo suas memórias. A ideia é que o clone assuma a vida dele. Mas isso levanta questões filosóficas – que o protagonista Mahershala Ali desenvolve numa atuação espetacular.

