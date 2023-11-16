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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Star+ em novembro

Quatro sonegadores e um destino, as mortes de Dick Johnson, ascensão e queda do cigarro eletrônico - e o caos econômico após a dolarização na Argentina

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2023, 14h45 | Atualizado em 16 nov 2023, 14h46
Montagens com cena do filme 7 Años (2016), documentário As mortes de Dick Johnson (2021) e Big Vape (2023), série Dezembro de 2001 (2023).
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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7 Años (2016)
Filme

Netflix
A empresa sonegou uma fortuna em impostos, e o governo descobriu. Seus quatro sócios se reúnem para decidir qual deles vai assumir a culpa pelo crime, e irá para a cadeia. Um impasse absoluto, que os quatro tentam resolver chamando um mediador – cujas técnicas dão início a uma guerra psicológica.

As Mortes de Dick Johnson (2021)

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Documentário
Netflix
Dick e a filha, Kirsten, encenam formas absurdas de ele morrer: atingido por um ar-condicionado que cai da janela, por exemplo. É uma forma de exorcizar, com bom humor, o medo da morte. Mas, durante esse processo, ocorre uma grande reviravolta. Vencedor do Emmy e do festival de Sundance.

Siga

Big Vape (2023)
Documentário
Netflix

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A americana Juul chegou a ter 4 mil funcionários e valer US$ 40 bilhões. Foi a primeira empresa de cigarro eletrônico a se tornar uma potência. Mas por baixo de sua promessa, salvar vidas oferecendo um produto menos nocivo, havia um lado sinistro – que viria à tona de modo dramático.

Dezembro de 2001 (2023)
Série

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Star+
Nos anos 1990, a Argentina adotou o Plano de Conversibilidade, em que 1 peso passou a valer 1 dólar – as duas moedas eram aceitas, e intercambiáveis. No começo até que deu certo, a inflação cedeu. Mas, como esta série relembra, acabou mal: colapso econômico, 27 mortos e o presidente fugindo do país.

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TAGS:
Documentário
Filmes
Netflix
Séries
streaming
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