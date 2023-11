Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Star+ em novembro

7 Años (2016)

Filme

Netflix

A empresa sonegou uma fortuna em impostos, e o governo descobriu. Seus quatro sócios se reúnem para decidir qual deles vai assumir a culpa pelo crime, e irá para a cadeia. Um impasse absoluto, que os quatro tentam resolver chamando um mediador – cujas técnicas dão início a uma guerra psicológica.

As Mortes de Dick Johnson (2021)

Documentário

Netflix

Dick e a filha, Kirsten, encenam formas absurdas de ele morrer: atingido por um ar-condicionado que cai da janela, por exemplo. É uma forma de exorcizar, com bom humor, o medo da morte. Mas, durante esse processo, ocorre uma grande reviravolta. Vencedor do Emmy e do festival de Sundance.

Big Vape (2023)

Documentário

Netflix

A americana Juul chegou a ter 4 mil funcionários e valer US$ 40 bilhões. Foi a primeira empresa de cigarro eletrônico a se tornar uma potência. Mas por baixo de sua promessa, salvar vidas oferecendo um produto menos nocivo, havia um lado sinistro – que viria à tona de modo dramático.

Dezembro de 2001 (2023)

Série

Star+

Nos anos 1990, a Argentina adotou o Plano de Conversibilidade, em que 1 peso passou a valer 1 dólar – as duas moedas eram aceitas, e intercambiáveis. No começo até que deu certo, a inflação cedeu. Mas, como esta série relembra, acabou mal: colapso econômico, 27 mortos e o presidente fugindo do país.

