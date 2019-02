Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do YouTube no mês de março

Engineerguy

YouTube

Canal

Você sabe por que as latas de alumínio têm fundo curvo? Como o celular sabe se está na vertical? Como a cafeteira “puxa” a água sem um motor? Desvende esses e outros mistérios da engenharia neste canal – que está em inglês, mas tem tradução (clique em Configurações e Legendas).

Daily dose of internet

YouTube

Canal

A americana que foi presa, algemada e aí roubou o carro da polícia. A colmeia que usa ilusão de óptica para se defender. O que acontece se você molhar um sonrisal no espaço – ou estiver a bordo de um avião afundando na água. O melhor dos vídeos virais, em 3 minutos diários.

Eu Não Sou Um Homem Fácil

Netflix

Filme

Machista e fanfarrão, Damien bate a cabeça e acorda num mundo diferente. Nele, as mulheres dominam a sociedade e agem como homens, tolhendo e assediando o sexo oposto. Comédia divertida e oportuna.

Fyre Festival

Netflix

Documentário

Um festival de música jamais visto, com mais de 30 bandas, centenas de celebridades e influenciadores digitais e milhares de fãs (que pagaram US$ 4 mil cada um) reunidos numa ilha particular nas Bahamas. A ideia era essa. Mas deu tudo errado. E como.