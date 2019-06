Playlist: 4 coisas legais para ver, ler e jogar em julho

A volta do leãozinho

Está na moda refazer filmes de animação no estilo live action, com atores e computação gráfica 3D. Nem sempre fica bom. Mas, neste caso, não tinha como dar errado: Simba está ainda mais irresistível nesta refilmagem do clássico de 1994 – que conta a sofrida história do filhote até ele se tornar líder da tribo.

O Rei Leão. Estreia dia 18/7 nos cinemas.

Os nazistas venceram. E agora?

Outubro de 1980. A Europa está dominada, Hitler é adorado como um deus – e a tecnologia militar alemã alcançou supremacia total, com canhões de plasma, drones autônomos e robôs gigantes. Mas duas irmãs, escondidas nas catacumbas de Paris, resolvem que é hora de desafiar o regime.

Wolfenstein Youngblood. Para PS4, Xbox One, Switch e PC. US$ 60.

A internet deu errado?

Ela é controlada por apenas quatro empresas (Google, Facebook, Amazon e Apple) e possui um sistema de monitoramento digno das piores distopias. Mas, no começo, não era assim. Neste livro, o jornalista americano Franklin Foer mostra como a rede mundial se transformou no que é hoje – e o que pode acontecer daqui para a frente.

O Mundo que Não Pensa. R$ 39,90.

“O parasita migra para o nariz e os lábios da vítima e os come, criando uma enorme ferida onde costumava ser seu rosto”, escreve o jornalista Douglas Preston no livro em que narra sua expedição a La Mosquitia: uma selva em Honduras onde ficam as cobras, as onças e as doenças mais perigosas do mundo – e, diz a lenda, as ruínas de uma antiga cidade maia.

A Cidade Perdida do Deus Macaco. R$ 54,90.