Playlist: 5 coisas legais para ler e jogar em maio

A polêmica em 4K

Quando foi lançado, em 2009, o jogo Call of Duty: Modern Warfare 2 chocou o público. Foi por causa de uma fase em que você pode (ou não) assumir o papel de terrorista. Isso colocou o game, que também tem uma missão ambientada em uma favela do Rio de Janeiro, sob a mira da censura em vários países. Uma década depois, ele está de volta, agora com gráficos 4K e o mesmo enredo politicamente incorreto – em que milícias, espiões e políticos detonam uma guerra global.

Modern Warfare 2 Remastered.

Para PS4, Xbox One e PC. US$ 20.

***

O palhaço e o cientista

O humorista Beppe Grillo foi banido da TV italiana por ridicularizar o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Então ele criou um partido político, o Cinque Stelle, que se tornou o maior do país. Mas Beppe era só um fantoche. Quem inventou tudo, e escrevia os discursos dele, era Gianroberto Casaleggio: um engenheiro de software com características de gênio do mal. Uma história real, mas que chega a parecer ficção.

Os Engenheiros do Caos. R$ 45.

***

Prédios, favelas e restaurantes por quilo

O Brasil já foi um país de casinhas, com capitais harmoniosas e ritmo de vida tranquilo. Neste livro, a historiadora Mary Del Priore explica como e por que tudo mudou, dando origem ao pior e ao melhor das cidades – como o rodízio de carnes, inventado sem querer por um garçom de Jacupiranga, e o primeiro quilão do mundo: o Isto e Aquilo, inaugurado em Belo Horizonte em 1986.

Histórias da Gente Brasileira: República (1951-2000). R$ 60.

***

A física do impossível

O holandês M.C. Escher ficou famoso pelas “cenas impossíveis”: desenhos de situações insólitas, como uma escada infinita (que ele criou em 1960 baseado em cálculos do matemático Roger Penrose). Neste game, você atravessa cenários como os de Escher, só que em escala gigantesca – resolvendo puzzles e tentando sobreviver a situações que distorcem a lei da gravidade.

Manifold Garden. Para PC, iPad e iPhone (Apple Arcade). A partir de R$ 10.

***

Meus irmãos e eu sempre fazíamos a mesma pergunta: quando ela vai surtar?”,

escreve a americana Eileen Garvin neste livro sobre a vida com a irmã mais velha, Margaret, portadora de autismo severo. Margaret é um terror: quebra coisas, bate em pessoas, arranca a roupa em público. Mas há uma lógica escondida sob todo esse caos – que, aos poucos, Eileen vai conseguindo desbravar.

Eu, Minha Irmã e seu Universo Particular. R$ 30.