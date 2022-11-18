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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler e jogar em novembro

Fotos inéditas das missões Apollo, um game de celular que você controla com os olhos, a inacreditável história do massacre de Tulsa, o GTA brasileiro - e o livro que inspirou o último hit do Netflix

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2022, 10h47 | Atualizado em 29 nov 2022, 11h12
Detalhe do livro Apollo Remastered.
 (Black Dog & Leventhal/Divulgação)
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Playlist: 5 coisas para ler e jogar em novembro Priorizar nos meus resultados Google

As Apollo como você nunca viu

O inglês Andy Saunders teve acesso a 35 mil fotos das missões, esquecidas no acervo da Nasa, selecionou e restaurou as melhores – que apresenta neste livro de luxo, com 432 páginas. O resultado é espetacular, e repleto de cenas pouco conhecidas: as expedições com o jipe lunar da Apollo 17, a tensão dos astronautas na acoplagem da Apollo 9 – e o choro de Buzz Aldrin logo após retornar da primeira caminhada na Lua.

Apollo Remastered. Disponível na Amazon. R$ 320.

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Para jogar com os olhos

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Cena do jogo Before Your Eyes.
(Netflix/Divulgação)

Literalmente. Este game, disponível para baixar no aplicativo do Netflix para smartphones, é o primeiro a usar a câmera frontal do celular para monitorar os seus olhos: você avança pela história (uma fábula sobre vida após a morte) olhando para determinadas coisas na tela e piscando nos momentos indicados. Importante: ative as legendas em português, no menu de configurações do jogo, antes de começar.

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Before your Eyes. Para iOS e Android. Grátis.

 

A longa história do GTA paulistano

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Imagem de divulgação do jogo 171.
(Betagames Group/Divulgação)

Ele se passa na periferia da cidade, com ambientação perfeita: as ruas, as gírias, as pichações, os carros e a PM estão lá. Dá para seguir um caminho honesto, trabalhando como entregador de gás, ou entrar no crime. O jogo, um Grand Theft Auto à brasileira, está em desenvolvimento desde 2015 e teve vários adiamentos. Agora, seus criadores finalmente mostraram um vídeo – e prometem liberar uma versão demo do game.

171. Para PC. Disponível na plataforma Steam em 17/novembro.

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Onze prisões perpétuas

Capa do livro O Enfermeiro da Noite.
(Intrínseca/Divulgação)

É a pena a que foi condenado o americano Charles Cullen, que matou pelo menos 29 pessoas por envenenamento durante sua carreira de 16 anos como enfermeiro em hospitais de Nova Jersey. Acredita-se que Cullen possa ter assassinado até 400 pacientes – o que o tornaria o maior serial killer de todos os tempos. Este livro (que inspirou o filme que tem bombado no Netflix) conta sua história. (BG)

O enfermeiro da noite. R$ 69,90.

 

“O inimigo estava invadindo nosso distrito da mesma forma que os alemães invadiram a França e a Bélgica”,

Capa do livro A Nação Precisa Acordar.
(Intrínseca/Divulgação)

escreve a jornalista americana Mary Parrish neste livro, em que relata um dos episódios mais inacreditáveis da história dos EUA: o massacre racial de Tulsa, que aconteceu entre os dias 31 de maio e 1 de junho de 1921 e teve até bombardeios aéreos contra os bairros em que vivia a população negra da cidade. O resultado foi um cenário de guerra, com 176 mortos e 6.000 feridos. (BG)

A nação precisa acordar – O massacre de Tulsa. R$ 45.

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TAGS:
corrida espacial
Games
livros
serial killer
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