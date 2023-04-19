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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril

O novo game da saga Star Wars, a volta de Zelda ao Nintendo Switch, como Walt Disney criou o Mickey, a empresa farmacêutica que viciou os EUA - e um site que usa inteligência artificial para resumir os vídeos do YouTube

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 abr 2023, 14h34 | Atualizado em 24 abr 2023, 14h56
ilustra
 (Nintendo/Divulgação)
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Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em abril Priorizar nos meus resultados Google

O próximo hit da Nintendo

O último título da série Zelda, lançado em 2017 para o Nintendo Switch, é considerado um dos melhores games de todos os tempos. Porque é realista: você tem que andar muito, atravessar um mundo gigantesco, e se virar para sobreviver com poucos recursos. Ainda não se sabe quase nada sobre o novo game da série, envolto em grande expectativa – mas ele já é considerado candidato a melhor jogo de 2023.

Zelda: Tears of the Kingdom. Lançamento dia 12/5, para Switch. US$ 70.

Império da Dor

Capa do livro Império da Dor em fundo azul liso.

Best seller nos EUA, este livro conta como os irmãos Raymond, Mortimer e Arthur Sackler criaram a Purdue Pharma, um laboratório farmacêutico que se tornou o maior fabricante de analgésicos opioides dos EUA. Enganaram médicos, autoridades e pacientes, e causaram uma onda de vício e overdoses pelo país – que terminaria num processo de US$ 26 bilhões, e na destruição da própria empresa.

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Museu Mickey Mouse

Capa do livro Museu do Mickey Mouse em fundo amarelo liso.

“Esse nome é horrível”, disse Lilian, a esposa de Walt Disney, quando ele apresentou sua nova criação, um rato chamado Mortimer. Walt estava meio desnorteado após perder seu primeiro personagem de sucesso, o coelho Oswald, ao levar uma puxada de tapete dos Universal Studios. Mas ouviu a mulher, trocou o nome do ratinho para Mickey e começou um império, que completa 100 anos em outubro – e cuja história é contada neste livro. Museu Mickey Mouse. R$ 72,90. “

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Foto promocional do jogo Star Wars - Jedi Survivor.
(Reprodução/Divulgação)
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A volta do aprendiz de Jedi

Siga

Após comprar a Lucasfilm, em 2012, a Disney revitalizou e ampliou o universo de Star Wars, com uma série de bons filmes. E a Electronic Arts fez o mesmo com os games: o mais recente deles, Jedi: Fallen Order (2019), venceu 11 prêmios internacionais. Agora, está ganhando uma continuação – em que você novamente assume o papel do padawan Cal Kestis.

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Star Wars: Jedi Survivor. Lançamento dia 28/4, para PC, PlayStation e Xbox. US$ 60.

Imagem do logotipo do TL:DR em fundo preto e liso.
(Reprodução/Divulgação)
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O fim da enrolação no YouTube

Já reparou como os youtubers nunca vão direto ao ponto? Enrolam um tempão antes de entrar no tema de cada vídeo. Este site utiliza o algoritmo de inteligência

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artificial GPT para analisar, e resumir em poucas linhas, o conteúdo de qualquer vídeo. É só colar o link dele no site e esperar 10 segundos. Funciona incrivelmente
bem (por enquanto, só em inglês).

TLDR YouTube. tubetldr.com. Grátis. 

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