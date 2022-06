Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em junho

Você já viu um T. Rex nadando?

E um Tricerátops brincando com os filhotes? Já ouviu falar do Beelzebufo, um sapo gigante que tinha 150 dentes? E do Tetrahydraco, um pássaro cujas pernas viram asas? A nova série da BBC usa computação gráfica para recriar, com nível de detalhes inédito, a vida dos animais que habitaram o planeta milhões de anos atrás. O resultado é extraordinário.

Planeta Pré-Histórico. Disponível no serviço AppleTV+.

Por dentro do Juquery

O Hospital Psiquiátrico do Juquery, a 44 km de São Paulo, foi o maior manicômio do Brasil: em 122 anos de funcionamento, recebeu mais de 130 mil pessoas, muitas vezes submetidas a condições chocantes. Neste livro, o jornalista Daniel Sonim e o enfermeiro José da Conceição, que trabalhou 27 anos lá, relatam detalhes e práticas assustadoras – com gente colocada na solitária, presos políticos e até a insólita “malarioterapia”, que consistia em infectar os pacientes com malária.

Cinzas do Juquery. R$ 50.

Mario em campo

Você já deve ter jogado Mario Kart: é um megahit global, com 164 milhões de cópias vendidas. Mas e Mario Strikers? Nessa franquia, que está chegando ao console Nintendo Switch, Mario e seus conterrâneos disputam partidas de futebol amalucadas e divertidas, com os elementos típicos (bananas, cascos, bombas etc.) que fazem a graça de Mario Kart.

Mario Strikers: Battle League. Para Switch. US$ 60.

Hitler e a inflação

A Alemanha imprimiu dinheiro para financiar sua participação na Primeira Guerra. Perdeu, teve de pagar reparação aos demais países e fabricou mais dinheiro, gerando hiperinflação. Isso devastou a economia – e abriu espaço para Hitler. Neste livro, o jornalista Eduardo Szklarz (colaborador da Super) mostra como esse e outros fatores, como o antissemitismo, culminaram no Holocausto.

Nazismo – como isso pôde acontecer. R$ 63,90.

“Na madrugada de sábado para domingo, todos os exames acusarão enorme piora no meu estado geral“,

conta o escritor Ricardo Lísias neste livro, em que narra sua odisseia com a Covid-19. Desde o começo, quando pensou ter contraído “aquela variante que não faz nada”, até os piores momentos na UTI: dores, acessos de pânico e delírio, perda da audição, nove doentes em volta – e reflexões atormentadas sobre a vida e a morte. (BG)

Uma dor perfeita. R$ 55.

