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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em junho

A imperdível série da BBC sobre dinossauros, os horrores do hospício do Juquery, a relação entre Hitler e a economia, o relato de um escritor internado com Covid - e Mario nos campos de futebol

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2022, 07h20 | Atualizado em 4 ago 2022, 15h50
Cena de dinossauros nadando no mar.
 (AppleTV+/Reprodução)
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Você já viu um T. Rex nadando?

E um Tricerátops brincando com os filhotes? Já ouviu falar do Beelzebufo, um sapo gigante que tinha 150 dentes? E do Tetrahydraco, um pássaro cujas pernas viram asas? A nova série da BBC usa computação gráfica para recriar, com nível de detalhes inédito, a vida dos animais que habitaram o planeta milhões de anos atrás. O resultado é extraordinário.

Planeta Pré-Histórico. Disponível no serviço AppleTV+.

Imagem da fachada de uma das construções que fazia parte do complexo do Juquery.
(RonanW Humberto do Lago Müller/Wikimedia Commons)

Por dentro do Juquery

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O Hospital Psiquiátrico do Juquery, a 44 km de São Paulo, foi o maior manicômio do Brasil: em 122 anos de funcionamento, recebeu mais de 130 mil pessoas, muitas vezes submetidas a condições chocantes. Neste livro, o jornalista Daniel Sonim e o enfermeiro José da Conceição, que trabalhou 27 anos lá, relatam detalhes e práticas assustadoras – com gente colocada na solitária, presos políticos e até a insólita “malarioterapia”, que consistia em infectar os pacientes com malária.

Cinzas do Juquery. R$ 50.

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Frame do jogo em que aparece Mario e seus conterrâneos em um campo de futebol.
(Nintendo/Reprodução)

Mario em campo

Você já deve ter jogado Mario Kart: é um megahit global, com 164 milhões de cópias vendidas. Mas e Mario Strikers? Nessa franquia, que está chegando ao console Nintendo Switch, Mario e seus conterrâneos disputam partidas de futebol amalucadas e divertidas, com os elementos típicos (bananas, cascos, bombas etc.) que fazem a graça de Mario Kart.

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Mario Strikers: Battle League. Para Switch. US$ 60.

Capa do livro
(Arte/Superinteressante)
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Hitler e a inflação

A Alemanha imprimiu dinheiro para financiar sua participação na Primeira Guerra. Perdeu, teve de pagar reparação aos demais países e fabricou mais dinheiro, gerando hiperinflação. Isso devastou a economia – e abriu espaço para Hitler. Neste livro, o jornalista Eduardo Szklarz (colaborador da Super) mostra como esse e outros fatores, como o antissemitismo, culminaram no Holocausto.

Nazismo – como isso pôde acontecer. R$ 63,90.

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Capa do livro
(Arte/Superinteressante)

“Na madrugada de sábado para domingo, todos os exames acusarão enorme piora no meu estado geral“,

conta o escritor Ricardo Lísias neste livro, em que narra sua odisseia com a Covid-19. Desde o começo, quando pensou ter contraído “aquela variante que não faz nada”, até os piores momentos na UTI: dores, acessos de pânico e delírio, perda da audição, nove doentes em volta – e reflexões atormentadas sobre a vida e a morte.

Uma dor perfeita. R$ 55.

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