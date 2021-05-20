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Cultura

Playlist: 7 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em maio

Os EUA no Golpe de 1964, a cientista que revolucionou a manipulação genética, três games brasileiros e premiados, os perigos de tentar negociar com Hitler - e o sequestrador que tentou jogar um avião sobre o Palácio do Planalto

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 Maio 2021, 16h07 | Atualizado em 20 Maio 2021, 16h08
Jango.
 (Divulgação/Reprodução)
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Playlist: 7 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em maio Priorizar nos meus resultados Google

A operação Brother Sam

Ela foi um plano secreto, montado pelos EUA, para apoiar o golpe militar no Brasil. Neste livro, o historiador Felipe Loureiro, da USP, destrincha documentos confidenciais (só liberados pelos americanos décadas mais tarde) que comprovam tudo. E mostra como a ação, disfarçada sob um programa de auxílio econômico, começou bem antes do golpe: em 1961, ano em que João Goulart assumiu. 

A Aliança para o Progresso e o governo João Goulart. R$ 60.

Imagem do livro
(Divulgação/Reprodução)

A arma secreta das bactérias

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Em 2012, a bioquímica americana Jennifer Doudna descobriu que o
CRISPR/Cas, um sistema de defesa que as bactérias usam para se defender dos vírus, também podia servir para outra coisa: editar em laboratório o código genético de seres vivos, inclusive humanos. O jornalista Walter Isaacson (autor da excelente biografia de Steve Jobs) conta como Jennifer realizou essa proeza – que rendeu a ela o Prêmio Nobel de Química.

A Decodificadora. R$ 60.

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Três games brasileiros

Conheça três finalistas do Big Festival 2021, evento nacional que premiou os melhores jogos independentes feitos por aqui e em outros países.

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Imagem do jogo.
(Pulsatrix Studios/Reprodução)

Fobia
Pulsatrix Studios, SP

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Terror que chama a atenção pelos gráficos e por ser em primeira pessoa – um estilo de game caro e difícil de produzir. Demo disponível para PC na plataforma Steam (a versão final também sairá para PlayStation e Xbox).

Imagem do jogo.
(Mad Mimic, Neowiz Games/Reprodução)
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Dandy Ace
Mad Mimic, SP

Ação em perspectiva isométrica (vista de cima) com cenários bonitos, personagens interessantes e mapas “procedurais”, que mudam a cada vez que você joga. Para PC (R$ 30).

Imagem do jogo.
(Fire Horse Studio/Reprodução)

Hero Among Us
Fire Horse Studio, SP

Lembra War, o clássico jogo de tabuleiro – mas aqui você comanda um super-herói, que deve defender o país de ameaças locais e internacionais. Para PC (R$ 20) e Android (grátis).   

 

Imagem da capa do podcast,
(Divulgação/Reprodução)

Terrorismo no avião

Em 1988, muito antes dos atentados de 11 de Setembro, um Boeing 737 da Vasp foi sequestrado após decolar de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Rio de Janeiro. O criminoso, Raimundo Alves da Conceição, matou um dos pilotos com um tiro – e queria jogar o avião sobre o Palácio do Planalto, em Brasília. Essas e outras histórias marcantes da aviação, contadas por Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas.

Atenção, Passageiros. Spotify e demais plataformas de podcast. Grátis.

 

Imagem do livro.
(Editora Crítica/Divulgação)

Muitos de nós temos a impressão de estar vivendo em um país sob o controle de fanáticos, vândalos e excêntricos“,

escreveu o embaixador inglês na Alemanha numa carta em que analisa o governo Adolf Hitler. Neste livro, o historiador Tim Bouverie mostra como a hesitação da Inglaterra, que queria evitar a guerra e ficou 18 meses tentando amansar Hitler, só permitiu que ele ganhasse força.

Negociando com Hitler. R$ 70.

 

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