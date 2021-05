Playlist: 7 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em maio

A operação Brother Sam

Ela foi um plano secreto, montado pelos EUA, para apoiar o golpe militar no Brasil. Neste livro, o historiador Felipe Loureiro, da USP, destrincha documentos confidenciais (só liberados pelos americanos décadas mais tarde) que comprovam tudo. E mostra como a ação, disfarçada sob um programa de auxílio econômico, começou bem antes do golpe: em 1961, ano em que João Goulart assumiu.

A Aliança para o Progresso e o governo João Goulart. R$ 60.

A arma secreta das bactérias

Em 2012, a bioquímica americana Jennifer Doudna descobriu que o

CRISPR/Cas, um sistema de defesa que as bactérias usam para se defender dos vírus, também podia servir para outra coisa: editar em laboratório o código genético de seres vivos, inclusive humanos. O jornalista Walter Isaacson (autor da excelente biografia de Steve Jobs) conta como Jennifer realizou essa proeza – que rendeu a ela o Prêmio Nobel de Química.

A Decodificadora. R$ 60.

Três games brasileiros

Conheça três finalistas do Big Festival 2021, evento nacional que premiou os melhores jogos independentes feitos por aqui e em outros países.

Fobia

Pulsatrix Studios, SP

Terror que chama a atenção pelos gráficos e por ser em primeira pessoa – um estilo de game caro e difícil de produzir. Demo disponível para PC na plataforma Steam (a versão final também sairá para PlayStation e Xbox).

Dandy Ace

Mad Mimic, SP

Ação em perspectiva isométrica (vista de cima) com cenários bonitos, personagens interessantes e mapas “procedurais”, que mudam a cada vez que você joga. Para PC (R$ 30).

Hero Among Us

Fire Horse Studio, SP

Lembra War, o clássico jogo de tabuleiro – mas aqui você comanda um super-herói, que deve defender o país de ameaças locais e internacionais. Para PC (R$ 20) e Android (grátis).

Terrorismo no avião

Em 1988, muito antes dos atentados de 11 de Setembro, um Boeing 737 da Vasp foi sequestrado após decolar de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Rio de Janeiro. O criminoso, Raimundo Alves da Conceição, matou um dos pilotos com um tiro – e queria jogar o avião sobre o Palácio do Planalto, em Brasília. Essas e outras histórias marcantes da aviação, contadas por Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas.

Atenção, Passageiros. Spotify e demais plataformas de podcast. Grátis.

“Muitos de nós temos a impressão de estar vivendo em um país sob o controle de fanáticos, vândalos e excêntricos“,

escreveu o embaixador inglês na Alemanha numa carta em que analisa o governo Adolf Hitler. Neste livro, o historiador Tim Bouverie mostra como a hesitação da Inglaterra, que queria evitar a guerra e ficou 18 meses tentando amansar Hitler, só permitiu que ele ganhasse força.

Negociando com Hitler. R$ 70.