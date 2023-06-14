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Cultura

Por que os gatos pretos são considerados mau agouro e símbolo de azar?

Nem precisa dizer que é balela: bichanos pretos só são culpados de fofura extrema (e de, talvez, causarem um pouco mais de espirros nos alérgicos).

Por Lara Lima e redação Mundo Estranho 14 jun 2023, 11h46 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Ilustração de um gato preto entre tulipas.
Prompt: “Um gato preto de olhos amarelos pintado pela Tarsila do Amaral.” (Midjourney/Superinteressante)
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A superstição teve origem na Idade Média, quando se acreditava que os felinos, devido a seus hábitos noturnos, tinham parte com o demônio e se o bichano era da cor negra, habitualmente associada às trevas, pior ainda para ele.

Assim, no imaginário medieval, o gato preto tornou-se tão inseparável da mítica figura da feiticeira quanto a vassoura voadora. No século XV, o papa Inocêncio VIII (1432-1492) chegou a incluir o animal em sua lista de perseguidos pela Inquisição, campanha assassina da Igreja Católica contra supostas heresias e bruxarias.

A perseguição atingiu seu auge na Inglaterra do século XVI, época de repentino aumento da população felina nas cidades. Consta que, em certa noite de 1560, em Lincolnshire, um gato preto foi ferido a pedradas. Encurralado, ele refugiou-se na casa de uma velhinha que costumava dar abrigo a gatos de rua.

No dia seguinte, essa pessoa também apareceu machucada o que fez o povo local concluir que ela era uma bruxa e o gato, seu disfarce noturno.

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Nessa tentativa de combater o paganismo, a Inquisição inverteu uma tradição milenar, pois os gatos eram reverenciados como divindades, principalmente entre os antigos egípcios. Na França, a perseguição aos gatos durou até 1630, quando foi proibida pelo rei Luís XIII (1601-1643).

Alergia a gatos

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Uma pesquisa feita em 2001 no Hospital de Long Island College, em Nova York, revela que os donos de gatos pretos são bem mais suscetíveis a sintomas graves de alergia do que os que criam gatos de cores claras. Nos primeiros, a propensão à doença é quatro vezes maior.

A alergista Rosa Maria Mazzuco, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), teve acesso apenas aos resultados da pesquisa. Mas afirma que é possível que isso ocorra de fato. A causa da alergia, diz Rosa Maria, são proteínas contidas em fragmentos de pele – ou seja, na caspa dos gatos.

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“E essas proteínas mudam bastante, mesmo em animais da mesma espécie.” Portanto, é possível que as substâncias dos gatos pretos sejam diferentes e mais eficientes em provocar alergia do que suas equivalentes em gatos claros.

E essa é toda a culpa que os pobrezinhos tem no cartório.

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