Mesmo após toda a polêmica envolvendo o design de seu personagem principal, Sonic: O Filme (2020) foi recorde de bilheterias. Entre os longas que têm o videogame como tema, ele se destacou pela bilheteria: faturou US$ 68 milhões na semana de estreia.

A franquia de games Sonic começou em 1991. Seu protagonista é um porco-espinho azul que, às vezes, tem que encarar seu inimigo Dr. Eggman. Enquanto isso, vai acumulando argolas douradas e torcendo para que nenhum imprevisto ocorra – ou ele perde todos. O filme não poderia ser muito diferente. Sonic, tentando salvar seu mundo fictício, acaba enfrentando uma explosão e surgindo no mundo real. Chegando lá, tem de enfrentar um cientista maluco que aprisiona animais inocentes e claro, não sai do pé dele. O elenco conta com Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough e Ben Schwartz.

Mas, por que não ter um momento nostalgia e relembrar outros jogos que também foram adaptados para filmes?

Super Mario Bros (1993)

O primeiro jogo do Mario foi lançado em 1985, mas o que poucos sabem, é que nosso encanador favorito ganhou as telinhas de cinema em 1993. No longa, Mario adota Luigi ainda bebê e o cria como irmão. Quando os dois crescem, viram encanadores no Brooklin, em Nova York, sem imaginar as confusões que enfrentariam. O fato é que os irmãos precisam resgatar a princesa Daisy e seu pai do vilão, Rei Koopa, que vive no mundo subterrâneo.

A qualidade do filme é bem duvidosa. Seu protagonista, Bob Hoskins, disse em 2011 ao Guardian que esse foi o pior trabalho que já fez na vida. Assista por sua conta e risco.

Mortal Kombat (1995)

Quem nunca deu um fatality no amiguinho que atire a primeira pedra. Mas calma, estamos falando só do jogo, nada de violência. Mortal Kombat é um game de luta lançado em 1992. Ele não tem muito segredo: você entra, escolhe seu personagem (dentre várias opções) e começa a briga.

O filme teve grande repercussão, o que era esperado considerando a popularidade do jogo. A história mostra três grandes lutadores que são atraídos para uma ilha. Lá, devem lutar no torneio Mortal Kombat e garantir a segurança de toda a humanidade. Esse não foi o único jogo de luta adaptado para as telonas. Street Fighter e Tekken também tiveram versões no cinema.

Lara Croft (2001, 2003 e 2018)

Tomb Raider, como também é chamado, é um jogo de aventura lançado em 1996. A franquia da exploradora Lara Croft é uma das mais bem-sucedidas do mundo dos games. Então, sua transposição para o cinema era meio que inevitável. E tinha um apelo especial: nos dois primeiros filmes, Lara foi interpretada por ninguém menos que Angelina Jolie (no mais recente, pela atriz Alicia Vikander).

Os três filmes são bem parecidos. Lara percorre sítios arqueológicos procurando algum objeto valioso. Nesse meio, vai se envolvendo em confusões e mostrando toda sua habilidade contra inimigos.

Warcraft (2016)

O primeiro episódio de Warcraft saiu em 1994, mas ele só recentemente virou filme. O game é um RPG massivo, em que os jogadores controlam exércitos. Também é possível interagir dentro do mundo virtual com pessoas do mundo todo.

O filme, para a tristeza dos fãs, deixou muito a desejar. Ele retrata o embate entre humanos e orcs, e seus cenários são adaptações daqueles vistos no jogo. Mas a crítica detestou a obra, que foi mal de bilheteria.

Angry Birds (2016) e outros

Angry Birds é o jogo mais recente desta lista. Mas já é um pouco antigo: foi lançado em 2009, quando os smartphones com tela sensível ao toque estavam ganhando o coração das pessoas. Quem não queria baixar o joguinho para arremessar alguns pássaros em catapultas no tempo livre?

Já o filme, de 2016, é uma comédia focada em Red, um pássaro vermelho que está sempre furioso. Ele vive em uma comunidade de aves que não voam (mas ele voa) e, um belo dia, se estranha com porcos verdes. O resto você pode imaginar.

Outras franquias de games, como Resident Evil e Assassin’s Creed, também chegaram aos cinemas – em adaptações que chamam a atenção pelas cenas de violência. Se isso não faz o seu estilo, uma opção é Need for Speed, franquia de games de corrida que virou filme em 2014.