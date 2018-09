Quantos assassinatos cada herói (e vilão) da Marvel cometeu nos cinemas?

Tio Ben cravou pouco antes de falecer: grandes poderes nunca vêm sozinhos. E não há responsabilidade maior do que tirar a vida de alguém. Isso, no entanto, não significa que super-heróis tenham a ficha completamente limpa. Na verdade, uma olhada mais atenta nos filmes sobre os personagens confirma uma teoria não tão inocente – a grande maioria deles é homicida.

Foi pensando nisso que um usuário do Reddit, identificado como T0M95, resolveu planilhar os assassinatos que acontecem nos filmes da Marvel. Nos 20 longas, que saíram nos últimos 10 anos, foram 65 mortes – e 20 delas deixaram sangue nas mãos dos mocinhos.

Vale dizer que o usuário contabilizou apenas mortes relevantes à história: só entraram na planilha vítimas que tinham, pelo menos, nome antes de baterem as botas. Nada de figurantes ou bonecos criados em computação gráfica só para dar volume a uma tragédia. Ficaram de fora, por exemplo, as centenas que morreram durante a batalha de Wakanda, em Vingadores: Guerra Infinita, ou a cena de Guardiões da Galáxia que se consagrou como o maior massacre da história do cinema.

Os resultados foram surpreendentes. Apesar do vilão Thanos se confirmar como o maior assassino dos filmes, com 19 mortes nas costas, alguns heróis cometeram um número significativo de crimes. Os protagonistas Visão, Feiticeira Escarlate e Hulk (e até a secretária Peper Potts) contam, cada um, com o sangue de dois assassinatos em suas mãos – o que os coloca como assassinos maiores do que antagonistas como Surtur, Ego, Monge de Ferro, Ronan ou Zemo, que mataram apenas um personagem durante suas trajetórias nos cinemas. Entre os mocinhos, esses só mataram menos que o Soldado Invernal, que tirou a vida de três pessoas enquanto ainda era vilão.

O levantamento ainda contabiliza em que situações houve cúmplices. É assim que personagens como o Homem-Aranha entra na lista (apesar de ter apenas 15 anos nos filmes), já que ele ajudou a matar o vilão Ebony Maw. O mesmo vale para Malekith, antagonista de Thor: Mundo Sombrio, que jamais cometeu um assassinato – mas ajudou a matar.

A seguir, veja dois infográficos interativos sobre os assassinos e os cúmplices do Universo Marvel nos cinemas. Para saber quem foram as vítimas basta colocar o dedo em cima da barrinha que você quer analisar (ou passar o mouse, caso esteja em um desktop).