Quem foi Balerion, o dragão lendário que aparece em “House of the Dragon”

“A última criatura viva a ver a Antiga Valíria antes da perdição.” É assim que o rei Viserys I (Paddy Considine) descreve Balerion à filha, Rhaenyra (Milly Alcock), em uma das últimas cenas do primeiro episódio de House of the Dragon. Enquanto conversam sobre o futuro da dinastia Targaryen, os dois contemplam um gigante crânio de dragão, colocado em um altar repleto de velas.

Quando House of the Dragon foi anunciada, havia grande expectativa sobre como a série, que se passa 200 anos antes de Game of Thrones, representaria os dragões do universo criado por George R.R. Martin. Afinal, no período da história, as criaturas não estão consideradas extintas (caso de GOT, antes de Daenerys dar luz a três dragõezinhos). Pelo contrário: elas são a força bélica que sustenta o reinado Targaryen em Westeros.

Até agora, as expectativas têm sido atendidas: vários dragões já apareceram (inclusive, em cenas de batalha), e outros devem dar as caras nos próximos episódios. Mas, curiosamente, uma das criaturas que mais chamou a atenção… já está morta. Balerion, também conhecido como O Terror Negro, foi o dragão mais poderoso que já voou sobre Westeros, e foi vital para a conquista dos Sete Reinos pela família dos cabelos brancos. Vamos à sua história.

Muitos anos antes de House of the Dragon, a família Targaryen morava em Valíria, importante cidade de Essos, continente a leste de Westeros. Os governantes de lá eram os senhores de dragões – o povo valiriano foi o único a conseguir domar as criaturas, daí sua influência. Havia 40 famílias nobres em Valíria; os Targaryen eram um clã menor entre elas e não tinham lá muito poder político.

Graças a um sonho de Daenys Targaryen, filha de Aenar, patriarca da família, os Targaryen decidiram deixar a cidade. A menina havia sonhado que Valíria seria destruída em um evento cataclísmico – o que de fato aconteceu e ficou conhecido como a “Perdição de Valíria” (você pode ler mais sobre isso neste texto da Super).

Os Targaryen viajaram e se estabeleceram em Pedra do Dragão, uma ilha de Westeros. Eles se tornaram os governantes da região e assim permaneceram por um século, sem intervir na política do continente (que, na época, estava dividido em sete reinos independentes).

As coisas só mudaram com o nascimento de Aegon Targaryen, descendente direto de Daenys e que se tornou Lorde de Pedra do Dragão antes de completar 30 anos. Ambicioso, Aegon enviou uma carta para todos os reinos de Westeros para expressar o seu desejo: unificar o continente e governar todos.

Claro que isso só poderia resultar em guerra, e é aí que Balerion entra na história. O dragão, que acompanhou a família Targaryen na fuga de Valíria, foi vital para a guerra de Westeros. Foi montado nele que Aegon derrotou seis reinos (o sétimo, Dorne, se uniria aos outros mais tarde) e se tornou o rei soberano Aegon I (ou Aegon, o Conquistador).

Segundo as descrições que aparecem nos livros de George R.R. Martin, Balerion era um dragão gigante (o maior que já habitou esse mundo), cuja sombra era capaz de cobrir vilarejos inteiros. As suas escamas eram escuras – assim como o fogo que ele soltava; os dentes, tão longos e afiados quanto espadas.

Quando Aegon ordenou a criação de Porto Real para ser a sede do governo de Westeros, Balerion ajudou a forjar o Trono de Ferro, derretendo as espadas dos inimigos derrotados do rei. Mas ele não atuou sozinho durante a chamada Guerra da Conquista.

Pelo menos outros dois dragões vieram com ele de Valíria: Vhagar e Meraxes. Durante a guerra, eles foram montados, respectivamente, por Visenya e Rhaenys Targaryen, as esposas-irmãs de Aegon (você sabe que essa família não tem nenhum problema com incesto).

Que fim levou?

Até agora, o que sabe é que pelo menos outros três Targaryen também montaram Balerion: o rei Maegor I, filho de Aegon e responsável pela construção do Dragonpit, o “estábulo” de dragões de Porto Real (e que na série Game of Thrones aparece em ruínas); a princesa Aerea e Viserys I. Viserys pegou a fase mais velha do dragão: na época de sua coroação, no ano 101 a.C. (após a Conquista de Aegon), Balerion já havia morrido sete anos antes.

Com a morte de Balerion, o dragão mais velho e poderoso de Westeros passou a ser Vhagar. E ela deve aparecer em House of the Dragon: a criatura é montada por Laena Velaryon (Savannah Steyn), filha de Corlys Velaryon (Steve Toussaint) e Rhaenys Targaryen (Eve Best).

