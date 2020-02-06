Quem são as outras “heroínas” de Aves de Rapina?
O grupo comandado pela Arlequina chega nesta quinta (06) aos cinemas. Mas você conhece as outras personagens? Conheça a origem de cada uma delas nas HQs.
Aves de Rapina deu a largada para uma série de filmes sobre heroínas que serão lançados em 2020. Nos próximos meses, vão estrear o live-action de Mulan, o filme solo da Viúva Negra e a sequência de Mulher-Maravilha. Mas Aves não se contentou em focar apenas em uma personagem dos quadrinhos. Na verdade, o longa conta com cinco heroínas do universo da DC Comics.
É provável que você conheça os integrantes da Liga da Justiça, mas nem todo tinha ouvido falar das Aves de Rapina. Elas apareceram pela primeira vez nos quadrinhos em 1996 e possuem uma revista só delas. Mais de 20 integrantes já passaram pelo grupo ao longo dos anos. Mas afinal, quem são as “Aves” do novo filme?
Arlequina
Essa você já conhece. No novo filme, Arlequina é quem une o grupo. A personagem é a mesma de Esquadrão Suicida, outro grupo dos quadrinhos da DC que chegou aos cinemas em 2016 – e foi detonado pela crítica. Mesmo assim, o filme faz referência ao anterior com algumas cenas e easter eggs.
Mas a história é bem diferente nos quadrinhos. Nos gibis, Arlequina não faz parte das Aves, e muito menos lidera o grupo. Esse cargo fica com a Batgirl Barbara Gordon, que assumiu a identidade de Oráculo ao ficar tetraplégica após um ataque do Coringa. Barbara, no entanto, não é mencionada no novo filme.
Mas a Arlequina logo vai se juntar às Aves nas revistas. A DC anunciou uma nova série de quadrinhos intitulada “Harley Quinn and the Birds of Prey”, que será lançada no dia 12 de fevereiro deste ano. Assim como o filme, a história impressa também vai abordar o término de relacionamento entre Arlequina e o Coringa – e as Aves de Rapina, claro, estarão ao seu lado.
Cassandra Cain
Pense em uma personagem complexa. Nos quadrinhos, Cassandra Cain já assumiu a identidade de Batgirl, Morcego Negro, Kazumi e Órfã – no filme, ela aparece como esta última.
Cassandra é filha de dois assassinos que planejavam treiná-la para seguir o mesmo destino. Além das habilidades em artes marciais, o pai incentivou a garota a estudar muita linguagem corporal ao invés de se expressar verbalmente. Isso explica suas dificuldades de socialização e timidez. Nos quadrinhos, ela também luta ao lado do Batman.
No longa, ela é uma adolescente que ganha a vida com pequenos furtos, sem nenhuma habilidade de luta aparente – mas pode ser que isso mude em um próximo filme, já que ela é praticamente adotada por Arlequina (o fato de viver com uma família adotiva é uma das poucas semelhanças com a personagem dos quadrinhos).
Renee Montoya
A detetive Renee Montoya originalmente não faz parte do grupo de heroínas. Ela aparece pela primeira vez na série animada do Batman em 1992, e só depois passou aos quadrinhos como membro da polícia de Gothan. Ela é abertamente homossexual, e isso acaba impactando sua vida profissional.
Ela abandona o posto de detetive após ter conhecimento de casos de corrupção dentro da polícia. Tempos depois, ela acaba assumindo a identidade de Questão, um detetive secreto que usa uma máscara para não revelar sua identidade.
Nos quadrinhos, Renee já contribuiu com as Aves de Rapina e até chegou a ser convidada a fazer parte da equipe, mas nunca chegou a ser um membro oficial.
Canário Negro (Dinah Lance)
A Canário Negro foi uma das fundadoras do grupo, lá em 1996. A primeira edição da revista do grupo se chamou “Birds of Prey: Black Canary/Oracle”. A segunda fundadora é a Oráculo – a Batgirl que mencionamos antes.
Canário Negro possui papel fundamental na trama. Ela é a única heroína do grupo com poderes: um grito ultrasônico capaz de machucar os ouvidos de seus inimigos. Além disso, ela é uma das melhores lutadoras de Gothan.
O nome por trás da Canário Negro é Dinah Lance, mas ela não é a primeira a assumir a identidade da heroína. Sua mãe, Dinah Drake, foi a primeira Canário Negro nos quadrinhos, e sua filha, que é quem aparece no longa, herdou os seus poderes. Lance passou anos treinando artes marciais e assumiu o posto de Canário Negro contra a vontade da mãe.
Caçadora (Helena Bertinelli)
Helena Bertinelli é filha de um dos homens mais poderosos de Gothan, que controla a máfia da cidade. Aos oito anos de idade, ela vê toda sua família ser assassinada por outros membros do crime organizado. A partir daí, toda sua vida é motivada pela vingança.
Ela passa a juventude na Sicília treinando para matar os assassinos de sua família. Quando cumpre seu objetivo, ela assume a identidade da heroína e promete acabar com as guerras da máfia. A Caçadora não recebe esse nome à toa: ela se especializou em matar seus inimigos usando uma besta.
Bertinelli é bem apegada às origens italianas da família. No novo filme, ela é vista rezando, o que mostra seu apego à fé católica. Nos quadrinhos, ela tem alguns desentendimentos com o Batman, que a considera muito violenta e imprevisível. Ela também entra para a Liga da Justiça, onde chega a assumir a identidade de Batgirl. Além de tudo isso, ela é uma das principais integrantes das Aves de Rapina.