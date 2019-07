Rei Leão X Hamlet: quais as semelhanças entre os dois?

Quando me contaram pela primeira vez que O Rei Leão (1994) era uma releitura de Hamlet, de William Shakespeare, confesso que não acreditei. Achava pouco provável que um filme de animais da Disney, de alguma forma, se inspirou em uma tragédia do início do século 17.

Acontece que é verdade. Diversos artigos e análises acadêmicas apontam para semelhanças entre as duas obras. Os próprio produtor do longa, Don Hahn, admitiu que o roteiro ignorou algumas leis da natureza para fazer a relação de alguns personagens ficar mais parecida com as criadas por Shakespeare.

Na clássica peça teatral, interpretada dezenas de vezes nos palcos, na TV e no cinema, Hamlet é um príncipe da Dinamarca que tenta vingar a morte do pai, morto pelo próprio irmão, Cláudio, que toma o trono para si. Trocando o nome das personagens pelos leões Simba, Mufasa e Scar, a associação fica mais fácil.

Não está convencido ainda? O pesquisador Galen Cuthbertson, da Universidade de Adelaide, na Austrália, criou uma lista que mostra semelhanças óbvias (e outras nem tão óbvias) entre Rei Leão e Hamlet. Abaixo, veja algumas delas

Simba = Hamlet

–

Simba e Hamlet pertecem à nobreza. Eles são os filhos mais velhos de seus respectivos (e falecidos) pais e, portanto, os primeiros na linha de sucessão ao trono. O tema da vingança aparece em ambos os arcos dramáticos, ainda que em intensidades diferentes.

Nala = Ofélia

–

As duas são o interesse amoroso do protagonista, mas não é só isso. Na obra de Shakespeare, Ofélia é filha de Polônio, primeiro-ministro da Dinamarca e conselheiro do rei. Em Rei Leão, a linhagem de Nala não é clara, mas o filme dá a entender que, assim como na peça, espera-se algo do relacionamento entre os dois. Por sorte, a leoa tem um final bem mais feliz que Ofélia, que se afogou no rio após a morte do pai.

Scar = Cláudio

–

Os dois antagonistas tomam o trono para si com base em uma traição. Scar joga Mufasa de um penhasco; já Cláudio envenena o irmão. Em ambos os casos, os vilões cuidam para que o verdadeiro herdeiro não chegue ao poder. Cláudio dá um jeito de exilar Hamlet; Scar faz o mesmo, ao convencer Simba a ir embora.

Outra referência possível é em relação a maneira como o pai de Hamlet morre. Ele foi envenenado com um líquido despejado dentro de seu ouvido. Em Rei Leão, Scar, antes de atirar Mufasa, se aproxima do ouvido do irmão e sussurra para ele.

Timão e Pumba = Rosencrantz e Guildenstern

–

Os clássicos ajudantes (em inglês, “sidekicks”) do protagonista. Andam tão juntos que, às vezes, os nomes se confundem. No caso de Hamlet, porém, Rosencrantz e Guildenstern exerciam uma função dupla, já que trabalhavam espionando Hamlet. Até onde se sabe, Timão e Pumba só obedecem a uma regra: Hatuna Matata.

Rafiki = Horácio

–

Essa é, segundo Cuthbertson, uma das comparações mais controversas entre as duas obras. Horácio é um grande amigo de Hamlet, enquanto Rafiki não possui esse mesmo tipo de relação com Simba. Mas ambos os personagens são quem leva o protagonista ao fantasma do pai falecido. Além disso, são personagens que conectam o núcleo da realeza ao restante da sociedade: Horácio é um diplomata e Rafiki é o elo com o restante dos animais da savana.

Savana shakesperiana

–

Cuthbertson lista outras semelhanças. A figura do fantasma aparece de maneira muito parecida em ambas as obras, ainda que, em Hamlet, esse momento tenha acontecido logo no começo da história. Elementos como cemitérios, caveiras e esqueletos também aparecem nos dois casos. Uma referência, talvez?