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Cultura

Shrek, lançado há 20 anos, foi inspirado em um livro infantil de 1990

O ogro criado pelo ilustrador William Steig soltava laser pelos olhos e tem uma história diferente do enredo do filme, que revolucionou as animações.

Por Carolina Fioratti 20 Maio 2021, 17h58 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Cena do filme Shrek, com o livro "Shrek!" do lado.
 (Dreamworks/Montagem sobre reprodução)
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Shrek, lançado há 20 anos, foi inspirado em um livro infantil de 1990 Priorizar nos meus resultados Google

No dia 18 de maio de 2001, 20 anos atrás, chegava aos cinemas dos EUA o filme que iria revolucionar a indústria da animação. Shrek, uma sátira aos contos de fadas, tornou-se o primeiro vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação, em 2002. O sucesso garantiu ainda três sequências, especiais de natal, spin-off e até musical da Broadway. 

Isso você já sabe. O fato menos conhecido é que, na mesma noite em que o filme levou a estatueta de Melhor Animação, ele concorria também ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Pois é: a ideia do ogro rabugento e seu amigo burro não veio da cabeça dos diretores Andrew Adamson e Vicky Jenson. Na verdade, isso saiu da mente escritor e ilustrador americano William Steig, em 1990, aos 83 anos de idade. 

O livro Shrek! é apenas uma das mais de 30 obras que Steig escreveu durante sua vida. A palavra “Shrek” é derivada do alemão “Schreck”, que significa “medo” ou “susto” – possivelmente escolhida devido a aparência do ogro. A aparência da criatura monstro de Steig é parecida com a dos filmes, com a diferença que, nos livros, ele é capaz de soltar laser pelos olhos. 

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Há outras diferenças também entre o enredo do livro e do filme de 2001. O Shrek original vive no pântano com seus pais. Ao atingir a maioridade, os pais decidem que é hora do ogro tomar um rumo na vida – e o expulsam de casa. Em sua caminhada, ele encontra uma bruxa que prediz seu futuro: Shrek irá encontrar um burro e, juntos, irão até um castelo salvar uma princesa tão feia quanto ele. No final, o ogro e a terrível donzela viverão “horríveis para sempre”. 

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No ano de seu lançamento, a obra de Steig levou dois prêmios: Melhor Livro Infantil, pela Publishers Weekly, e Melhor Livro, pela School Library Journal. Steig é conhecido ainda por outras obras notáveis, como Silvester e a Pedrinha Mágica e Dr. De Soto. O segundo, inclusive, ganhou uma adaptação para o cinema e chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Curta de Animação em 1985.

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Steig só entrou no ramo dos livros infantis depois dos 60 anos. Antes, trabalhava como ilustrador em revistas como a The New Yorker, na qual produziu mais de 117 capas. O cartunista morreu em 2003, aos 95 anos, e o filme Shrek 2, lançado em 2004, traz uma homenagem aa ele em seus créditos.

A adaptação

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Os direitos do livro foram adquiridos em 1991 pelo diretor Steven Spielberg, que pretendia adaptá-lo para o cinema. Três anos depois, ele fundou a DreamWorks Animation junto de David Geffen e Jeffrey Katzenberg, o que levou o próprio estúdio a negociar a cessão de Shrek. O acordo foi fechado em US$ 500 mil (US$ 900 mil hoje).

O filme começou a ser desenvolvido em 1995, seis anos antes da estria. Contribuíram para o sucesso do longa os atores Eddie Murphy, Cameron Diaz e Mike Myers, que dublaram, respectivamente, Burro, Fiona e Shrek. Myers, vale dizer, não foi a primeira escolha para o protagonista. Chris Farley, comediante do Saturday Night Live, chegou a gravar várias falas do ogro, mas morreu em 1997, aos 33 anos.

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Antes de estrear nos cinemas mundo afora, o filme competiu no prestigiado Festival de Cannes, na França. Foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de US$ 500 milhões, e catapultou outros hits, como as músicas “All Star” e “I’m a Believer”, da banda Smash Mouth, até hoje associadas à animação.

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No Oscar de 2002, bateu grandes adversários, como Monstros S.A, da Disney/Pixar. A ironia: Jeffrey Katzenberg havia acabado de deixar seu trabalho como presidente da Disney, e seu primeiro filme produzido na DreamWorks era, justamente, uma sátira dos contos de fada (e, consequentemente, das animações clássicas da empresa do Mickey).

Shrek quebrou o monopólio da Disney no mundo dos desenhos com piadas mais “sujas” e bem menos magia. Um novo (e lucrativo) modelo de animação.

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