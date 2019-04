Site envia spoilers de Game of Thrones para seus amigos (ou inimigos)

Com o final de Game of Thrones se aproximando, fica difícil fugir dos spoilers. As redes sociais são a principal ameaça – mas se seus amigos forem malvados o suficiente, você não precisa nem desbloquear o celular para se dar mal: o aplicativo Spoiler.io manda, sob encomenda, mensagens de texto anônimas com revelações sobre a série para qualquer número de celular.

Ele cobra 0,99 dólares por vítima e por episódio. Todo domingo, assim que o episódio termina, as vítimas recebem um SMS com os principais acontecimentos da noite. O Spoiler.io é americano, mas envia mensagens para qualquer lugar do mundo. Ou seja: se você tem um amigo mala morando no exterior, é bom ficar de olho. As mensagens são enviadas em inglês, o que já é um alívio a mais para quem não fala a língua.

Tem um toque de crueldade: se o seu amigo (ou inimigo) ficar extremamente furioso e responder as mensagens com os piores xingamentos imagináveis, você também pode ter acesso à essas reações. O aplicativo envia um email com um link para todas as respostas da vítima. E tem mais: as melhores são postadas no Twitter do Spoiler.io

Bom, é só bloquear o número para não receber mais as mensagens, certo? Não é tão fácil assim. O site utiliza diferentes números de telefone para o envio dos spoilers. Então nada garante que você não vá receber as mensagens na semana seguinte de um número diferente. Nem a polícia metropolitana de Londres conseguiu escapar.

A ideia para a criação do site vem de uma história cruel postada no Reddit: era uma vez um casal que sempre assistia aos episódios juntos. Foi a moça que apresentou a série ao namorado e ele logo se apaixonou. Depois de um tempo, ele traiu seu mozão com outra, e eles terminaram.

O rapaz passou a ver Game of Thrones com a nova namorada. Mas como precisava esperá-la chegar do trabalho, eles só podiam assistir os episódios no dia seguinte à estreia. Assim, depois de cada episódio, a ex passou a enviar mensagens com todos os spoilers, apelando para Facebook, Whatsapp e até celular de amigos. Ele nunca mais assistiu à série em paz.

Ainda restam três episódios até o final da série. Caso você queira destruir amizades e tenha alguns dólares sobrando, Pode entrar no site e inserir seu nome, email e o número da vítima. Mas se você for a pessoa que assiste atrasado, é melhor tomar mais cuidado com quem tem seu número de celular.