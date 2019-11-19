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Cultura

Star Wars: os sabres que aparecem nos filmes

"Star Wars Episódio IX" estreia em 19 de dezembro. Enquanto o futuro da Ordem Jedi é incerto, relembre os sabres de luz que já deram as caras nas telonas.

Por Rafael Battaglia 19 nov 2019, 18h00 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Reprodução/divulgação/Divulgação)
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Star Wars acaba em 2019 – pelo menos, a saga principal, iniciada em 1977 com Uma Nova EsperançaA Ascensão Skywalker, nono episódio, tem a missão de concluir não só a história de Rey, Kylo Ren e cia., mas também dos personagens clássicos, que estão aí desde o começo.

O futuro da franquia, ao que tudo indica, é próspero: além dos spin-offs no cinema, The Mandalorian, que estreou em novembro no streaming Disney Plus, é a aposta de Star Wars para as séries live-actions. Isso sem contar as animações para TV e a recente inauguração do Galaxy`s Edge, parque temático aberto no Disney Hollywood Studios, em Orlando.

O único futuro incerto, aqui, é o dos jedi. Com a destruição do primeiro templo, a continuidade da Ordem Jedi está apenas nas mãos de Rey. Ela vai fundar uma nova ordem, totalmente nova? Kylo Ren voltará para o outro lado da Força? E o que dizer do retorno do Imperador Palpatine, líder dos Sith, como visto no trailer do filme?

Bom, enquanto essas perguntas não são respondidas, resolvemos relembrar todos os sabres de luz que apareceram nos filmes da saga. Veja abaixo – e que a Força esteja com você.

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SI_410_Playlist_StarWars
(Guilherme Henrique/Superinteressante)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Luke Skywalker

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Construído por seu pai, Anakin (Vader), hoje ele pertence a Rey.

2 – Darth Vader

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A arma foi feita em Mustafar, planeta repleto de energia do Lado Negro da Força. O lugar aparece nas cenas finais de A Vingança dos Sith, e é onde Anakin luta contra Obi-Wan.

3- Obi-Wan Kenobi

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O design do sabre, de quando ele ainda era um padawan, foi inspirado no de seu mestre, Qui-Gon.

4 – Obi-Wan Kenobi

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O jedi teve, ao todo, três sabres. Este é o último, usado em Uma Nova Esperança.

5 – Qui-Gon Jinn

Sua luta com Darth Maul, em Tatooine, foi a primeira entre um jedi e um sith em mil anos. O confronto aconteceu no Episódio I: A Ameaça Fantasma.

6 – Mace Windu

A cor roxa foi um pedido do próprio Samuel L. Jackson, que o interpretou.

7 – Mestre Yoda

Se dependesse da ideia original de George Lucas, criador da saga, o nome do personagem seria Buffy.

8 – Darth Maul

Dado como morto, Maul reapareceu em Solo: Uma História Star Wars. Não se lembra? Veja abaixo a cena:

9 – Kylo Ren      

O cristal do núcleo deste sabre é rachado. É por isso que o feixe de luz não é uniforme.

10 – Conde Dookan

Antes de se tornar um sith, Dookan foi mestre de Qui-Gon. Quando era apenas um padawan, foi treinado por Yoda.

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