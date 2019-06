Stranger Things: um calendário do ano de 1985

A terceira temporada de Stranger Things estreia em 4 de julho. A data não foi escolhida por acaso: 4 de julho é quando se comemora o Dia da Independência nos EUA, um dos feriados mais celebrados do país.

Desta vez, a aventura irá se passar em 1985, um ano cheio de eventos e estreias importantes para a cultura pop. Veja o que aconteceu de mais interessante (no mundo real) e que pode ser usado como referência (no mundo invertido).

–

JANEIRO

–

EVENTO Rock in Rio

DATA 11/01

Começa o festival de música, no Rio de Janeiro. Naquele ano, a banda Queen era uma das principais atrações.

FEVEREIRO

–

FILME Clube dos Cinco

DATA 15/02

O diretor, John Hughes, também comandou Curtindo a Vida Adoidado.

ABRIL

–

EVENTO Lançamento da New Coke

DATA 23/04

O novo sabor da Coca-Cola foi um fracasso. Em 2019, porém, Coca e Netflix ressuscitaram o produto para promover Stranger Things.

MAIO

–

EVENTO Calouro do Ano

DATA 17/05

O jogador de basquete Michael Jordan é eleito o melhor novato da NBA, liga norte-americana de basquete.

FILME Rambo II: A Missão

DATA 22/05

O ator Sylvester Stallone treinou arco e flecha, técnicas de sobrevivência e até combate com a SWAT, equipe de elite da polícia dos EUA.

JUNHO

–

FILME Os Goonies

DATA 07/06

O elenco mirim contava com Sean Astin (o Sam de Senhor dos Anéis) e Josh Brolin, o Thanos do Universo Marvel.

JULHO

–

FILME De Volta para o Futuro

DATA 03/07

Rejeitado de início, o roteiro teve ao menos 40 versões até ser aprovado. No Brasil, o público demorou para conhecer Marty McFly e cia. – o longa só estreou em 25 de dezembro no país.

EVENTO Live Aid

DATA 13/07

O festival aconteceu simultaneamente nos EUA e no Reino Unido. Na televisão, foi visto por mais de um bilhão de pessoas. O objetivo era reunir fundos para combater a fome na África. A famosa canção “We Are The World”, gravada por dezenas de artistas da época, como Michael Jackson e Stevie Wonder, encerrou o show norte-americano.

SETEMBRO

–

EVENTO Titanic

DATA 01/09

Os destroços do navio só foram encontrados 73 anos depois do seu naufrágio, que aconteceu em 1912.

OUTUBRO

–

EVENTO Nintendo 8 Bits nos EUA

DATA 18/10

Naquele ano, foi lançado também o jogo Super Mario Bros. No Japão, o console já existia desde 1983.

EVENTO Blockbuster

DATA 19/10

É aberta a primeira unidade da locadora Blockbuster em Dallas, nos EUA.

NOVEMBRO

–

EVENTO Calvin e Haroldo

DATA 18/11

Estreia da tirinha Calvin e Haroldo, nos EUA.

EVENTO Windows 1.0

DATA 20/11

Microsoft lança a versão 1.0 do sistema Windows.

FILME Rocky IV

DATA 21/11

A seis anos do término da Guerra Fria, Rocky vai até a União Soviética para enfrentrar Ivan Drago (Dolph Lundgren) e vingar a morte de Apollo Creed (Carl Weathers). Até hoje, é o longa com a maior bilheteria da franquia (incluindo aí os filmes filmes estrelados por Michael B. Jordan).