Succession: a dica para o final estava em um dos sobrenomes da série
A referência, nada óbvia, pode ter vindo de uma jogada de beisebol de 103 anos atrás. Entenda.
Este texto contém spoilers do último episódio da série. Depois não diga que não avisamos, ok?
Succession, a saga dos bilionários mais desprezíveis (e amados) da HBO, acabou. Em quatro temporadas (que, juntas, somam 39 episódios), o público acompanhou a saga da família Roy – e a disputa para ver qual dos filhos de Logan (Brian Cox) herdariam o comando do seu império de mídia, a Waystar.
E os herdeiros…perderam. Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) viram os negócios do pai passarem para o sueco Lukas Matsson (Alexander Skargård), um empresário à la Elon Musk que adquiriu a Waystar em uma intricada negociação que guiou os episódios derradeiros.
Como parte da estratégia, Mattson escolheu um CEO americano para a empresa, sob a justificativa de que isso facilitaria a transição. O chosen one para o cargo foi Tom Wambsgans (Matthew MacFadyen, que, veja só, é britânico).
Pois é. Se você sempre acreditou no eterno Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito (2005), faça a sua festa, torcedor. É a vitória dos puxa-sacos.
Achou o desfecho inesperado? Há quem discorde. Na última semana, um vídeo que viralizou na internet sugere que isso sempre esteve na cara dos espectadores – para enxergá-lo, bastava ser um nerd de beisebol.
Prazer, Bill Wambsganss
No TikTok, Sophie Kihm, editora do canal Nameberry (focado em nomes de bebês) apresentou a história de Bill Wambsganss (1894-1985), um antigo jogador da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Sim: a grafia é um pouco diferente da do personagem de Succession.
(A teoria, vale dizer, já circulava há algum tempo. Mas foi o vídeo de Kihm que, de fato, disseminou a coisa)
@nameberry.com Do the names on Succession reveal the show’s ending? #succession #hbomax #tomwambsgans #billwambsganss #shivroy #successionhbo #successiontok #successionfinale #babynames #nameberry ♬ Epic Inspiration – DM Production
Bill jogou por 13 temporadas em alguns dos times mais tradicionais do país, como o Boston Red Sox. Em 1920, foi campeão pelo Cleveland Indians – e, na quinta partida daquela final, fez uma jogada que entrou para a história: uma queimada tripla sem assistência (em inglês, “unassisted triple play”).
Essa é uma das jogadas mais raras do beisebol. Ela só aconteceu 15 vezes na MLB – e Wambsganss segue como o único a tê-la feito na pós-temporada: o momento dos jogos eliminatórios até a final do campeonato.
Para entender o triple play, vamos à uma aula express do esporte.
Em uma partida, os times alternam entre momentos de ataque e defesa. Quando a equipe que está atacando acerta uma bola, o rebatedor pode correr. O seu objetivo é passar pelas quatro bases sem ser eliminado. Se fizer isso, ganha um ponto.
Enquanto a defesa recupera a bola, rebatedores anteriores que permaneceram a salvo em uma das bases do campo podem retomar a corrida para tentar garantir o seu ponto (“anotar uma corrida”, no jargão do esporte).
É aí que entra o trabalho da defesa. Se o time eliminar três jogadores adversários, ganha o direito de atacar.
Há mais de uma forma de eliminar alguém. Você pode pegar a bola rebatida no ar, antes que ela encoste no chão. Quem estiver com a bola em mãos pode também encostar em um adversário correndo ou “queimar” uma base, para que o oponente não possa ficar nela.
A defesa, então, é um grande trabalho de equipe – para tentar a eliminação, os jogadores e arremessam a bola para quem estiver mais perto da base (ou do adversário).
Queimar um jogador? Ótimo. Dois, numa mesma jogada? Fantástico. Três? Raríssimo: desde 1876, houve apenas 733 triple plays – média de cinco por temporada. Por ano, há 2.340 jogos na temporada regular da MLB.
Do beisebol para Succession
Tudo isso ajuda a entender o feito histórico de Wambsganss – que, sozinho, mandou três jogadores para o chuveiro.
Wambsganss jogava como defensor da segunda base. Segundo o relato do jornal The New York Times, em determinado momento da partida contra o Brooklyn Robins, Bill saltou com o braço esticado, agarrou a bola e aterrisou na segunda base, da qual era o defensor. Com isso, ele eliminou, de cara, dois jogadores.
Bill foi rápido e, logo na sequência, percebeu que havia um jogador correndo da primeira para a segunda base. O coitado não teve tempo de dar meia volta: Wambsganss correu até ele e o eliminou também.
Uma queimada tripla é rara porque não bastam apenas as qualidades individuais dos jogadores. Para que ela aconteça, é preciso também que a posição dos jogadores, a rebatida e o lugar em que a bola vai parar favoreçam a jogada. Um arranjo complexo. Mas claro: não vamos tirar o mérito do querido Bill.
Ora, e Succession? Bom, junte A com B e temos que Tom eliminou três jogadores (os irmãos Roy) de uma só vez. Jesse Armstrong, criador da série, ainda não confirmou (nem desmentiu) a teoria do final improvável para o personagem – tão improvável quanto o triple play do seu xará.