Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Cultura

Succession: a dica para o final estava em um dos sobrenomes da série 

A referência, nada óbvia, pode ter vindo de uma jogada de beisebol de 103 anos atrás. Entenda.

Por Rafael Battaglia 29 Maio 2023, 06h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Cena da série Succession.
 (IMDb/Divulgação)
Continua após publicidade
Succession: a dica para o final estava em um dos sobrenomes da série  Priorizar nos meus resultados Google

Este texto contém spoilers do último episódio da série. Depois não diga que não avisamos, ok?

Succession, a saga dos bilionários mais desprezíveis (e amados) da HBO, acabou. Em quatro temporadas (que, juntas, somam 39 episódios), o público acompanhou a saga da família Roy – e a disputa para ver qual dos filhos de Logan (Brian Cox) herdariam o comando do seu império de mídia, a Waystar.

E os herdeiros…perderam. Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin) viram os negócios do pai passarem para o sueco Lukas Matsson (Alexander Skargård), um empresário à la Elon Musk que adquiriu a Waystar em uma intricada negociação que guiou os episódios derradeiros.

Como parte da estratégia, Mattson escolheu um CEO americano para a empresa, sob a justificativa de que isso facilitaria a transição. O chosen one para o cargo foi Tom Wambsgans (Matthew MacFadyen, que, veja só, é britânico).

Siga

Pois é. Se você sempre acreditou no eterno Mr. Darcy de Orgulho e Preconceito (2005), faça a sua festa, torcedor. É a vitória dos puxa-sacos.

Continua após a publicidade

Achou o desfecho inesperado? Há quem discorde. Na última semana, um vídeo que viralizou na internet sugere que isso sempre esteve na cara dos espectadores – para enxergá-lo, bastava ser um nerd de beisebol.

Prazer, Bill Wambsganss

Continua após a publicidade

No TikTok, Sophie Kihm, editora do canal Nameberry (focado em nomes de bebês) apresentou a história de Bill Wambsganss (1894-1985), um antigo jogador da MLB, a principal liga de beisebol dos Estados Unidos. Sim: a grafia é um pouco diferente da do personagem de Succession.

(A teoria, vale dizer, já circulava há algum tempo. Mas foi o vídeo de Kihm que, de fato, disseminou a coisa)

@nameberry.com Do the names on Succession reveal the show’s ending? #succession #hbomax #tomwambsgans #billwambsganss #shivroy #successionhbo #successiontok #successionfinale #babynames #nameberry ♬ Epic Inspiration – DM Production
Continua após a publicidade

Bill jogou por 13 temporadas em alguns dos times mais tradicionais do país, como o Boston Red Sox. Em 1920, foi campeão pelo Cleveland Indians – e, na quinta partida daquela final, fez uma jogada que entrou para a história: uma queimada tripla sem assistência (em inglês, “unassisted triple play”).

Essa é uma das jogadas mais raras do beisebol. Ela só aconteceu 15 vezes na MLB – e Wambsganss segue como o único a tê-la feito na pós-temporada: o momento dos jogos eliminatórios até a final do campeonato.

Continua após a publicidade
Bill com o uniforme de campeão do mundo.
(Wikimedia/Montagem sobre reprodução)

Para entender o triple play, vamos à uma aula express do esporte.

Em uma partida, os times alternam entre momentos de ataque e defesa. Quando a equipe que está atacando acerta uma bola, o rebatedor pode correr. O seu objetivo é passar pelas quatro bases sem ser eliminado. Se fizer isso, ganha um ponto.

Continua após a publicidade

Enquanto a defesa recupera a bola, rebatedores anteriores que permaneceram a salvo em uma das bases do campo podem retomar a corrida para tentar garantir o seu ponto (“anotar uma corrida”, no jargão do esporte).

É aí que entra o trabalho da defesa. Se o time eliminar três jogadores adversários, ganha o direito de atacar.

Há mais de uma forma de eliminar alguém. Você pode pegar a bola rebatida no ar, antes que ela encoste no chão. Quem estiver com a bola em mãos pode também encostar em um adversário correndo ou “queimar” uma base, para que o oponente não possa ficar nela.

A defesa, então, é um grande trabalho de equipe – para tentar a eliminação, os jogadores e arremessam a bola para quem estiver mais perto da base (ou do adversário).

Queimar um jogador? Ótimo. Dois, numa mesma jogada? Fantástico. Três? Raríssimo: desde 1876, houve apenas 733 triple plays – média de cinco por temporada. Por ano, há 2.340 jogos na temporada regular da MLB.

Do beisebol para Succession

Tudo isso ajuda a entender o feito histórico de Wambsganss – que, sozinho, mandou três jogadores para o chuveiro.

Wambsganss jogava como defensor da segunda base. Segundo o relato do jornal The New York Times, em determinado momento da partida contra o Brooklyn Robins, Bill saltou com o braço esticado, agarrou a bola e aterrisou na segunda base, da qual era o defensor. Com isso, ele eliminou, de cara, dois jogadores.

Bill foi rápido e, logo na sequência, percebeu que havia um jogador correndo da primeira para a segunda base. O coitado não teve tempo de dar meia volta: Wambsganss correu até ele e o eliminou também.

Uma queimada tripla é rara porque não bastam apenas as qualidades individuais dos jogadores. Para que ela aconteça, é preciso também que a posição dos jogadores, a rebatida e o lugar em que a bola vai parar favoreçam a jogada. Um arranjo complexo. Mas claro: não vamos tirar o mérito do querido Bill.

Ora, e Succession? Bom, junte A com B e temos que Tom eliminou três jogadores (os irmãos Roy) de uma só vez. Jesse Armstrong, criador da série, ainda não confirmou (nem desmentiu) a teoria do final improvável para o personagem – tão improvável quanto o triple play do seu xará.

Publicidade
TAGS:
beisebol
Cultura
esporte
HBO
História
Hollywood
série de TV
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).