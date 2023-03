The Last Of Us: o que esperar da segunda temporada?

O nono e último episódio de The Last Of Us foi ao ar no último domingo (12). Mesmo competindo com a cerimônia do Oscar, a série conseguiu que 8,2 milhões de espectadores assistissem ao desfecho da saga de Joel e Ellie simultaneamente na HBO e no streaming HBO Max. A audiência foi quase duas vezes maior que a do primeiro episódio (4,7 milhões).



Mas a HBO não precisou esperar a série acabar para definir o futuro dela. No dia 29 de janeiro, dois dias antes da estreia do terceiro episódio, a emissora renovou The Last of Us para uma segunda temporada.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023



A primeira temporada abrange a história completa do primeiro jogo da franquia, lançado em 2013. Então, como será que a série vai prosseguir?

Quem jogou The Last Of Us: Part II (2020) já tem uma ideia do enredo, mas ainda é cedo demais para cravar grandes coisas. Porém, os produtores da série, Craig Mazin (responsável pela premiada Chernobyl) e Neil Druckmann (diretor e criador do jogo original) já deram algumas pistas do que podemos esperar.



Rostos antigos e novos

O segundo jogo se passa cinco anos após o primeiro. Isso, inclusive, é algo que os produtores disseram ser muito importante e que, definitivamente, levariam em conta. Durante esse período, o relacionamento entre os protagonistas Joel e Ellie (interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey) muda, conforme ela passa dos 14 anos de idade para os 19.

Essa foi outra preocupação levantada por fãs. Nos videogames, é fácil dar uma aparência mais velha à Ellie – mas como a série envelheceria Ramsey? Será que cogitariam uma nova atriz?

Segundo Druckmann, isso não será necessário. Durante as filmagens da primeira temporada, Ramsey tinha 17 anos e, atualmente, tem a mesma idade que a Ellie no segundo jogo (19).

“A única situação em que consideraríamos trocar Bella no elenco é se ela dissesse: ‘Não quero mais trabalhar com vocês”‘, disse Druckmann. “E mesmo assim, não temos certeza de que a deixaríamos ir. Talvez a gente ainda forçasse ela a voltar”, brincou.



O elenco restante também deve voltar para reprisar seus respectivos papéis. E, além deles, novos rostos devem ser apresentados. Um exemplo é Abby, uma antiga membro dos Vagalumes cuja vida é diretamente afetada pelo final do primeiro jogo. Na continuação, ela é coprotagonista junto com Ellie.

Essa é uma das características principais do jogo. Como você não joga somente com a Ellie, existe a possibilidade de explorar outros pontos de vista e perspectivas completamente diferentes para os mesmos acontecimentos, o que oferece mais profundidade à história e às personagens. O jogo depende fortemente dessas mudanças de perspectiva, e os produtores garantem que isso não será perdido na adaptação para TV.

“Acho que sabemos o que estamos fazendo com isso. Não estou falando de uma forma prepotente, mas de uma forma esperançosa. Terão coisas diferentes e coisas idênticas [ao jogo]. Algumas serão adicionadas e enriquecidas, outras serão invertidas”, admite Mazin. “Nosso objetivo é o mesmo da primeira temporada: oferecer um show que deixe os fãs felizes.”

E sobre a Abby (uma personagem que dividiu opiniões entre os fãs do jogo), Mazin disse que ele e Druckmann adaptarão a sequência da maneira que acharem adequado. E se o público da série reagir mal, paciência. “Eu não ligo. Como eles reagem é como eles reagem, isso está completamente fora de nosso controle”, diz Druckmann.

Futura(s) temporada(s)

The Last Of Us: Part II é um jogo longo. Mantendo-se na trilha principal de missões, leva uma média de 24 horas para terminá-lo – o jogo de 2013, em comparação, leva 15. O número de personagens é maior e eles são mais complexos, com histórias próprias mais detalhadas – e intrincadas.) Como os produtores planejam adaptar isso para uma só temporada?

A resposta é: eles não vão. Tanto Mazin quanto Druckmann admitiram em entrevistas que vão precisar de mais do que uma segunda temporada para cobrir todos os eventos da sequência. Mas quantas especificamente, ainda não sabemos.

“Certamente, não há como contar a história restante em só mais uma temporada. Precisaríamos de mais tempo do que isso”, admite Mazin. “Mas também estamos comprometidos em chegar a uma conclusão, em vez de criar uma série aberta que dure enquanto as pessoas assistirem.”

E sobre datas? Bom, até agora, não há nada oficial. As gravações da primeira temporada aconteceram entre julho de 2021 e junho de 2022, então, já que Mazin e Druckmann ainda não tem a produção completamente acabada, é improvável que ela chegue tão cedo.

Em uma entrevista recente, Bella Ramsey até deu certa previsão de quando a série pode chegar ao público, mas vai demorar um pouco: “Acho que provavelmente filmaremos no final deste ano, início do próximo. Portanto, provavelmente seria no final de 2024, início de 2025.” Aos fãs, resta esperar.



