Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Super Mario Bros. Wonder não teve prazo de desenvolvimento. O que isso pode ensinar para a indústria de games

A Nintendo não deu uma data-limite a seus funcionários para terminar o protótipo do game. Resultado: indicação a Jogo do Ano e aclamação da crítica.

Por Leo Caparroz 6 dez 2023, 16h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
-
 (Nintendo/Reprodução)
Continua após publicidade
Super Mario Bros. Wonder não teve prazo de desenvolvimento. O que isso pode ensinar para a indústria de games Priorizar nos meus resultados Google

O anúncio de Super Mario Bros. Wonder em junho de 2023 surpreendeu fãs. Depois de 10 anos de New Super Mario Bros. U, finalmente outro jogo no clássico estilo plataforma seria lançado.

Mas a maior surpresa foi a sua data de lançamento: outubro de 2023, apenas quatro meses depois do anúncio da Nintendo.

Isso não é muito comum na indústria – nem na própria Nintendo. The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom, outro sucesso da empresa no ano, teve seu primeiro teaser em 2019. Olhando os outros concorrentes a Jogo do Ano no The Game Awards, principal prêmio da indústria, o padrão se repete em maior ou menor grau: Resident Evil 4 Remake foi anunciado em 2022; Spider-Man 2 e Alan Wake 2, em 2021; Baldur’s Gate 3, em 2019.

O game da Nintendo também não teve nenhum atraso – algo tão recorrente no mundo dos games quanto o Mario comer cogumelos. Segundo a IGN, em 2021 foram 60 adiamentos; em 2022, 69. Dá para colocar uma parcela da culpa dos mais recentes na pandemia e o caos de trabalho gerado por ela, mas é perceptível que as desenvolvedoras muitas vezes marcam datas que elas não conseguem cumprir.

Siga
Continua após a publicidade

Para resolver esse problema, o produtor Takashi Tezuka, de Mario Wonder, implementou uma filosofia simples: não tem como descumprir prazo se não tiver um. Em uma entrevista à revista Wired, ele afirmou que o objetivo era não fazer um produto pela metade por causa do deadline – e, ao mesmo tempo, não deixar a equipe ansiosa.

Durante os estágios iniciais de desenvolvimento, os responsáveis por Mario Wonder não tiveram que temer uma data limite. O plano era priorizar conteúdo em vez de cronograma.

Continua após a publicidade

“Queríamos criar um jogo com mais a oferecer do que nunca, então desta vez não definimos um período fixo para o desenvolvimento, que geralmente é decidido antes de começarmos”, afirmou Tezuka em uma publicação da Nintendo. “Para criar algo verdadeiramente divertido, decidimos dedicar nosso tempo e um amplo orçamento ao desenvolvimento sem ter que nos preocupar com o cronograma de produção.”

Foi exatamente o que fizeram. Durante os estágios iniciais, todos os envolvidos no jogo foram convidados a dar ideias. De qualquer tipo, e nem precisava ter a ver com a função deles. Programadores, designers de som, modeladores, todos anotaram suas ideias de jogabilidade em post-its. A equipe desenvolveu protótipos para algumas delas, testando o que funcionava.

Continua após a publicidade

“Havia tantas ideias. Contei o número de post-its que tínhamos e eram mais de 2 mil”, afirmou Koichi Hayashida, game designer de Mario Wonder.

Tempo para desenvolver muitas ideias, inovação e alto investimento. Com base nesses princípios, os criadores fizeram o jogo de plataforma do Mario atingir a terceira maior nota no agregador de críticas Metacritic, uma indicação a Jogo do Ano no Game Awards e 4,3 milhões de cópias vendidas nas duas primeiras semanas. O jogo se tornou o título da franquia Super Mario com venda mais rápida, segundo a Nintendo.

Continua após a publicidade

Talvez o sucesso de Mario Wonder possa ensinar a indústria de jogos a fugir um pouco da mesmice.

Publicidade
TAGS:
Games
mario
Super Mario Bros.
Videogames
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).