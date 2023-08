The Bear: conheça o restaurante que serviu de inspiração para a série

Até os 20 anos de idade, o americano Christopher Storer achava que seria cozinheiro. Parecia o caminho natural: a irmã, Courtney, era uma chef – e ele cresceu no subúrbio de Chicago rodeado de amigos que trabalhavam no ramo.

“Aí eu descobri que não tinha talento nenhum para a coisa”, disse Storer em uma entrevista para o jornal The New York Times. Partiu, então, para Los Angeles, onde entrou para o showbiz. Ele passou a dirigir episódios de séries de TV, especiais de stand-up e produzir filmes, como Oitava Série (2018), do comediante Bo Burnham.

Em 2022, Storer revisitou o mundo da gastronomia com a série The Bear (“O Urso”), um fiel retrato das cozinhas profissionais com doses equilibradas de drama e comédia. Foi eleita uma das dez melhores produções do ano passado pelo American Film Institute, e a segunda temporada estreou nesta semana no Brasil no Star Plus (dois meses depois do lançamento nos EUA, onde o programa passa no Hulu).

The Bear acompanha a história de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), um jovem e premiado chef que decide deixar a alta gastronomia para assumir o The Beef, uma lanchonete italiana falida em Chicago, sua terra natal. O motivo: o restaurante pertencia ao seu irmão mais velho, Michael (Jon Bernthal), que morreu.

Carmy, então, precisa organizar as contas do restaurante ao mesmo tempo em que enfrenta o luto. O relacionamento com os funcionários também não é fácil, tanto com os antigos – como o amigo de longa data, Richie (Ebon Moss-Bachrach ) – como com os novos – em especial, Sidney (Ayo Edebiri), uma jovem (e promissora) cozinheira, que chegou à lanchonete com várias ideias para revitalizá-la.

As inspirações

The Bear tem pitadas autobiográficas de Storer. Não só a série se passa em Chicago, como também é possível traçar alguns paralelos entre o drama familiar dos Berzatto com a vida do diretor. Quando criança, os pais de Christopher se divorciaram e ele foi morar com a mãe; a irmã, com o pai. “Foi a comida que nos reaproximou”, disse ele em uma entrevista para a Esquire.

Para entender a dinâmica de um restaurante, Christopher reuniu dezenas de relatos de cozinheiros. Um deles foi Chris Zucchero, um de seus melhores amigos e dono do Mr. Beef on Orleans, uma lanchonete de Chicago fundada em 1979 pelo seu pai, Joseph Zucchero.

Localizado em River North, o Mr. Beef costumava servir os trabalhadores das fábricas do bairro. A região se modernizou – e o restaurante continuou lá, como um dos símbolos gastronômicos da cidade.

A produção de The Bear gravou cenas internas e externas no estabelecimento. Mas, para criar o The Original Beef of Chicagoland (nome do restaurante fictício da série), construiu-se também uma réplica do Mr. Beef no Cinespace, um estúdio de Chicago.

O carro-chefe da casa (que também ganha destaque na série) é o Italian Beef Sandwich – sanduíche de carne italiano, que consiste em finas fatias de carne assada, pimentões e giardiniera, um mix de legumes em conserva. Tudo isso num pão italiano (dã).

Não se sabe ao certo quem inventou o sanduíche, mas acredita-se que ela tenha surgido no começo do século 20, com os imigrantes italianos nos EUA. A maioria deles era pobre e sofria discriminação – então tudo o que eles conseguiam no supermercado eram as partes mais duras de carne bovina. O que fazer com elas?

Não demorou muito para que os imigrantes percebessem que bastava cozinhar a carne por várias e várias horas até que ela ficasse macia. Cortar em fatias finas e comer com um pão fresquinho ajudava a mascarar a qualidade inferior do corte.

O Italian Beef logo passou a aparecer no cardápio de festas e casamentos da comunidade de imigrantes. Nos anos 1930, o restaurante Al`s, localizado no bairro italiano de Chicago, foi o primeiro a vender o sanduíche na cidade. The Bear, vale dizer, causou um boom pela procura do sabor em várias cidades dos EUA.

Fidelidade

Desde a sua estreia, The Bear tem recebido diversos elogios: boas atuações, ritmo frenético, trilha sonora escolhida a dedo. Mas um dos elementos que mais se destacam é o quão fiel é a representação do dia a dia de uma cozinha profissional.

Sem glamour, a série mostra a longa (e exaustiva) rotina de um restaurante. Não apenas no preparo da comida: tem cano estourado, contas vencidas e um sem-fim de brigas entre funcionários estressados. Storer diz ter assistido a vários filmes que se passam em submarinos para entender como é a dinâmica de pessoas confinadas trabalhando sob pressão.

A consultoria gastronômica ficou a cargo da irmã de Storer, que trabalhou por anos em restaurantes prestigiados nos EUA e na Europa e, hoje, cuida de um negócio de buffets para eventos. The Bear contou ainda com o chef canadense Matty Matheson – que também atua na série como o faz-tudo Fak (que, ironicamente, não cozinha).

Para se preparar para a série, os atores treinaram em cozinhas profissionais. Allen White, por exemplo, passou um tempo no Pasjoli, um bistrô francês em Santa Mônica, na Califórnia. Eles não precisaram de nenhum dublê. “Aquelas são as minhas mãos”, disse Edebiri, sobre as cenas em que aparece cortando alimentos em alta velocidade.

A busca por autenticidade atravessou o Atlântico. O ator Lionel Boyce, que dá vida a Marcus, teve aulas de confeitaria e viajou até Copenhagen, na Dinamarca, para visitar o Noma, considerado um dos melhores restaurantes do mundo. Uma das inspirações para o personagem, aliás, é Malcolm Livingston, que por um tempo foi chef de confeitaria do Noma.