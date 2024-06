“The Posthumous Investigation” transforma Machado de Assis em game

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico de Machado de Assis, o protagonista morre (não é spoiler se já está no título do livro) de uma pneumonia que ele desenvolveu por ter uma “ideia fixa”: criar o Emplasto Brás Cubas. Uma monomania dessas pode levar alguém à loucura ou até a morte.

Brás vai contando a história de sua morte do além, comentando sua própria perdição. E essa interação do morto com o mundo dos vivos foi a principal inspiração para a equipe do estúdio brasileiro de games Mother Gaia fazer seu jogo baseado em Machado de Assis, The Posthumous Investigation.

No jogo de aventura, você é um detetive numa versão noir do Rio de Janeiro de 1937 investigando o assassinato de Brás Cubas, preso num loop temporal até descobrir quem é o culpado.

Confira o trailer do jogo:

“Nós estávamos planejando um jogo no qual todos os personagens seriam potenciais suspeitos e […] o morto, do além, comentava sobre sua investigação”, contou para a Super Bruno Toledo, diretor criativo da Mother Gaia. Como fazer os suspeitos serem mais complexos e interessantes? Pedindo ajuda ao maior escritor da língua portuguesa.

O “machadoverso”

Nasceu o que a equipe apelidou de machadoverso: personagens dos outros romances realistas do autor, como Quincas Borba e Dom Casmurro, e até o Dr. Bacamarte de O Alienista aparecem como suspeitos no jogo.

Misturar as criações da fase realista de Machado com a estética noir fez sentido porque, segundo Bruno, “ambos possuíam uma narrativa pessimista e crítica à sociedade vigente, com personagens falhos e muitas vezes paranoicos”.

Caso você ainda esteja muito perdido: noir é um estilo cinematográfico que atingiu o seu auge entre os anos 1940 e 1950. As principais características são o clima de suspense, a ambientação urbana (em geral, uma perspectiva negativa das cidades) e jogos de luzes e sombras para trazer um grande contraste do claro com o escuro (“noir” significa “preto” em francês).

Os livros se passam na segunda metade do século 19, enquanto o jogo pula algumas décadas, adaptando as ideias de Machado para o universo de The Posthumous Investigations.

Estranheza noir

Fazer um jogo inteiro em preto e branco em 2024 é desafiador para os desenvolvedores e para o público. “Fazê-lo monocromático poderia causar alguma estranheza”, explica Bruno. “Mas senti que este jogo precisava despertar esse sentimento, afinal você é um detetive no Rio de Janeiro em 1937, preso num loop temporal e que se encontra com a vítima no limbo sempre que o dia acaba.” Se vai ser estranho no conteúdo, a forma tem que acompanhar.

Acertar o tom dos visuais envolveu muita pesquisa, assistindo filmes noir e prestando atenção nos clássicos do gênero das décadas de 1930 e 1940. Das roupas dos 14 personagens à arquitetura dos prédios no fundo, tudo reflete uma visão única.

A mecânica do jogo, baseada principalmente em interrogatórios entre o detetive e os suspeitos, abre as portas para mais desenvolvimento dos personagens, que ajudam o jogador a avançar na narrativa com pistas e dicas.

O defunto Brás Cubas não é só um mero NPC (“personagem não-jogável”, na sigla em inglês). O morto interage com o detetive no limbo, um espaço onde “Brás analisa a progressão do investigador, podendo auxiliar com dicas e até mesmo filosofar sobre sua atual situação”, afirma Bruno, além de quebrar a quarta parede e olhar diretamente para o jogador comandando o detetive.

Quando posso jogar?

O desenvolvimento de The Posthumous Investigations começou em 2014, durante uma game jam (maratona para desenvolvedores de jogos onde um tema é sorteado e as equipes tem 48 horas para finalizar uma versão demo). A galera da Mother Gaia criou um primeiro protótipo do que viria a ser o jogo, que ficou guardado na gaveta até conseguirem um edital de financiamento da Ancine, em 2018, e iniciar o projeto em 2020.

Começar a desenvolver o jogo na pandemia foi difícil, e o trabalho “demorou a engrenar”, conta Bruno. Depois de um período para se acostumar, a equipe conseguiu criar o jogo mais complexo que a Mother Gaia já fez, com linhas temporais alternativas e diversos personagens, tudo dentro da trama de detetive.

The Posthumous Investigation está agora em pós-produção, acertando os últimos detalhes para ser lançado para o público. O jogo, que é finalista de Melhor Jogo Brasileiro e Melhor Narrativa no Gamescom Latam, vai sair no fim do ano, ainda sem data exata. Já é possível jogar uma demo e colocar o jogo na lista de desejos na Steam.

