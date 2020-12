Champanhe: a saga da bebida que pisca

Dom Pérignon

De volta a Champagne, contudo, as bolhas ainda eram vistas como um problema. A região possui um forte inverno, e o frio interrompe o processo das leveduras. A efervescência era frequente por lá, já que a bebida estocada nas garrafas voltava a fermentar na primavera. Algumas pessoas que trabalhavam em adegas, inclusive, usavam máscaras de ferro, para o caso de as garrafas começarem a explodir.

Em 1668, o monge beneditino Pierre Pérignon, filho de um oficial da corte, assumiu o comando da abadia de Hautvillers (lê-se “ôvilê”), ao sul de Reims. Ele tinha duas missões: restaurar as vinhas da região e controlar as bolhas. De cara, acabou com uma máxima que reinava até então: quanto mais uvas, mais vinho – e mais dinheiro. Dom Pérignon passou um pente fino nas parreiras de Hautvillers. A partir dali, só os melhores frutos para a prensa. O francês estipulou regras para uma boa colheita e cuidou melhor da terra em que as uvas cresciam.

Pérignon também refinou o método da assemblage, que consiste em misturar uvas de plantações, safras ou variedades diferentes para obter a bebida ideal. Dotado de paladar e olfato aguçados, ele harmonizava e equilibrava vinhos com perfeição. “Ele foi o primeiro enólogo de Champagne”, diz François Hautekeur, enólogo da Moët Hennessy, produtora que cuida hoje da abadia, e é a responsável pelo rótulo que leva o nome do monge.

Não demorou para que os vinhos de lá virassem sensação – o rei Luís 14, por exemplo, só tomava vinhos de Champagne. Era o garoto-propaganda perfeito, já que a corte francesa e as dos outros países o imitavam. A região se desenvolveu, e a disputa com Borgonha acirrou. Não raro, produtores de ambos os lugares pagavam para que estudantes de medicina escrevessem que o seu vinho era o mais benéfico. Pérignon, por outro lado, provavelmente não se incomodou com isso. Além de salvar as finanças da abadia, ele confiava no próprio taco. Em uma das poucas cartas preservadas dele, o monge escreveu a um prefeito de Épernay que estava lhe enviando “26 garrafas do melhor vinho do mundo”.

Para coroar sua obra, Pérignon desenvolveu em 1697 o método champenoise de produção de espumantes. Uma lenda diz que o monge provou certa vez um vinho duplamente fermentado, por acidente, e disse: “Estou bebendo estrelas”. É mentira. Pérignon simplesmente criou algo para domar a segunda fermentação.

Na essência, era o mesmo processo que Merrett tinha inventad 30 anos antes – baseado na adição de açúcar à bebida. Mas, lembre-se, Pérignon era um gênio. Não apenas (re)criou a segunda fermentação controlada, mas também uma receita completa de como dar ao bebedor a sensação de beber estrelas. Estava criado o champanhe as we know it.

Dom Pérignon não inventou o champanhe, mas desenvolveu o seu método de produção.



Outra invenção de Pérignon, aliás, ajudaria a bebida a se tornar a favorita das festas de fim de ano: o arame que segura a rolha (que, junto da garrafa mais grossa, evita que a fermentação número dois cause uma explosão). Soltá-lo para fazer a rolha voar e o líquido jorrar é um espetáculo tão marcante que virou sinônimo máximo de celebração. Mas a novidade não pegou da noite para o dia.