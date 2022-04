Dia da Terra: a hora de virar a chave

História violenta

A Terra não teve o instante de um parto – seria conveniente se o Dia da Terra, 22 de abril, fosse o aniversário do planeta, mas planetas não têm aniversários. A data é arbitrária, decidida por um senador e ativista americano chamado Gaylord Nelson em 1970. Ele calculou que o dia entre a Páscoa e as férias de julho seria perfeito para atrair estudantes para protestos de conscientização ambiental, e ele de fato atraiu 20 milhões de americanos para as ruas naquele ano.

Quanto à Terra: nossa casa se formou gradualmente, ao longo de um período muito maior que o de uma vida humana: 5 milhões de anos, no mínimo. Sua matéria-prima foram restos de poeira e gás remanescentes da formação do Sol, organizados em anéis de sucata densos que orbitavam a estrela recém-nascida. Visto de longe, o astro-rei tinha a aparência de um Saturno gigantesco e caótico, cercado das aparas que dariam origem a seus planetinhas.

O material desses anéis, agregado por influência de sua própria gravidade, se acumulou progressivamente em esferas. Na vizinhança imediata da estrela, onde se concentravam elementos pesados da tabela periódica como ferro e silício, surgiram os planetas rochosos. Eles são a exceção da exceção: 73% da massa do Sol é hidrogênio, 25% é hélio, e o Sol contém 99,8% da massa do Sistema Solar inteiro. Nós somos um restinho mais denso de poeira cósmica.

Pouco após a formação da Terra, um bólido errante do tamanho de Marte colidiu com nosso planeta recém-formado. Dessa colisão, surgiu o mundo como conhecemos. Os destroços que se espalharam pelo espaço acabaram se acumulando na órbita da Terra e formaram um pequeno anel – cujo material depois se concentrou numa bola só, dando origem à Lua. Com as translações da Lua em torno de nós, surgiu a noção de mês (ainda que não houvesse nenhum ser senciente, ou melhor, nenhum ser de qualquer tipo, para se dar conta disso).

Desde sua formação, o satélite natural se afasta gradualmente de nós (3,8 cm por ano). Isso desacelera a rotação do nosso planeta: os dias já duraram 18h, hoje duram 24h, num futuro distante vão durar 30h. A pancada de Theia também foi responsável por entortar o eixo de rotação nos 23° que hoje geram as estações do ano.

A agricultura, atividade em torno da qual se constituiu nossa civilização e nossos ciclos temporais, é pautada por esse acontecimento remoto. Todo o calendário existe um função da coisa mais catastrófica que já aconteceu no planeta, do Natal (a versão cristã da comemoração do solstício de inverno no hemisfério norte) à Festa Junina (que é o oposto do Natal, uma festa pagã para solstício de verão), passando pela Páscoa (a celebração da primavera).

Continua após a publicidade

Desde então, “a história da Terra, como a vida de um soldado, consiste em longos períodos de tédio e curtos períodos de terror”, nas palavras do geólogo Derek Ager. Os períodos de tédio nos dão a ilusão de que o planeta é um aconchego – mas os de terror é que foram, em geral, os responsáveis por criar o mundo aconchegante como o conhecemos.

A extinção em massa do Holoceno, da qual somos protagonistas, é considerada a sexta da história do planeta, e nem de longe a maior. Por exemplo: uma outra extinção, a do Permiano, ocorrida há 251 milhões de anos, foi desencadeada por uma erupção massiva na Sibéria (o fluxo de lava foi suficiente para cobrir um terço do atual território russo) e aniquilou 81% das espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres.

Em números, foi a pior coisa que já aconteceu com a vida na Terra. Mas foi esse acontecimento que abriu o caminho evolutivo para que os dinossauros surgissem. Depois, esses répteis predominaram no vácuo ecológico deixado pela extinção seguinte, entre os períodos Triássico e Jurássico, e se tornaram as maiores e mais dominantes formas de vida da Terra. Assim permaneceram até a queda do célebre asteroide na península do Yucatán, no México, há 66 milhões de anos, quando saíram de cena e legaram a Terra para que nós mamíferos, como nós, se irradiassem. As extinções são fins e também recomeços.

Você pode argumentar que há alguma novidade no fato dos agentes do caos ambiental, desta vez, serem seres vivos bípedes e cabeçudos, e não desastres naturais. Mas isso tampouco é novidade: as cianobactérias, primeiros seres vivos capazes de fazer fotossíntese, foram também os primeiros seres vivos a aniquilar outros seres vivos em massa, há mais de 2 bilhões de anos, sufocando-os com o oxigênio que passar a secretar em grande quantidade.

Na época, o gás praticamente não existia na atmosfera, e os microorganismos (nessa época, só existiam microorganismos) tinham outros metabolismos, bem diferentes da respiração como a conhecemos. Para eles, o gás era tóxico. Todos os seres complexos existentes hoje descendem de uma única bactéria que, há mais de 2 bilhões de anos, passou pelo acaso de sofrer uma sequência de mutações que lhe permitiram respirar o oxigênio, transformando o veneno da primeira grande extinção em elixir da vida.

Ou seja: a Terra pode parecer estranhamente adequada a nós – mas uma de suas características únicas, o oxigênio, não é inata: foi obra da própria vida. A biosfera molda o planeta na mesma medida que o planeta molda as biosfera. Portanto, ainda que os seres humanos, um dia, causassem sua própria extinção, o mais provável é que a vida continuasse firme, renovada. Novas espécies evoluiriam para preencher o nicho ecológico que deixaríamos para trás, e criariam uma nova paisagem, tão fascinante quanto foi a dos dinossauros.