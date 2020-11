O que são e como funcionam os teoremas da incompletude de Gödel

O fim

ödel costumava ir e voltar do escritório a pé, conversando com Einstein, todos os dias – e essa era basicamente sua única interação social nos EUA. Einstein, já velhinho, andava decepcionado com seu próprio trabalho – e comentou que sua única motivação para ir ao Instituto de Estudos Avançados de Princeton, no fim de sua carreira, eram os papos diários com Gödel no caminho. Em 1955, quando Einstein morreu, Gödel se isolou completamente, consumido pela depressão e paranoia.

Seu único amor foi Adele Porker – uma vienense divorciada sem educação formal, recepcionista durante o dia e dançarina de cabaré durante a noite. Adele era seis anos mais velha e muito mais pobre que Kurt, e o único ato de rebeldia do rapaz foi pedi-la em casamento, sob protesto de sua família conservadora. Eles passaram 45 anos juntos. Em 1977, Adele adoeceu e passou seis meses internada. Kurt, idoso e com a saúde mental definhando, só comia alimentos preparados por ela – tinha adquirido um medo irracional de ser envenenado. Ele morreu de desnutrição em 14 de janeiro de 1978, com 71 anos, pesando 29 kg.