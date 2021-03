Uma breve história do cancelamento

Praça pública

N

em só de exílio vive o cancelamento vintage. A humilhação também era rotineira. O aparelho de madeira desenhado no começo desta matéria é um velho conhecido dos fãs de filmes sobre a Idade Média: a berlinda – em inglês, pillory, que também pode ser traduzido para “pelourinho”. Ela era usada para expor ao ridículo ladrões, alcoólatras e moradores de rua. A palavra surgiu no século 13, provavelmente derivada de pilloria, que no latim medieval significava “pilar”. (Não à toa, os pelourinhos aqui do Brasil eram troncos de madeira.)

No pillory britânico, o punido ficava ligeiramente inclinado para frente, com as mãos e cabeça presos em buracos na madeira. Um outro aparelho, chamado stock, funcionava de modo similar, mas prendia os pés. Esses instrumentos eram montados em locais movimentados para que a população jogasse ovos, frutas e vegetais podres no acusado. Se o crime fosse grave, valiam pedras, panelas e até cães e gatos mortos.

Na Inglaterra, as berlindas foram usadas com frequência até o século 19. Em julho de 1703, o escritor Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoé, foi perseguido pela publicação de um panfleto que criticava a Igreja Anglicana. Acusado de difamação, não teve jeito: encarou três dias de berlinda em Londres. A “sorte” foi que choveu – o que afastou as pessoas.

A berlinda deixaria de existir na prática, mas segue viva no vocabulário. Se você estiver a ponto de perder o emprego, de ser multado pelo condomínio ou de passar por qualquer desonra do tipo, você está “na berlinda”. “A humilhação pública está relacionada à honra, e foi usada desde sempre como uma forma de regular o comportamento da sociedade”, explica a socióloga americana Amanda Koontz, da Universidade da Flórida Central. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas – e a vergonha está enraizada na nossa biologia por ser um eficaz balizador de comportamento. Na Pré-História, ser desprezado por seu grupo de sapiens era uma sentença de morte.

Se a vergonha é universal, submeter os outros à vergonha também é. No século 17, os puritanos da colônia que daria origem aos EUA não caçavam apenas bruxas (como no célebre caso de Salem, em 1692). Alguns anos antes, em 1658, uma lei promulgada na cidade de Plymouth, Massachusetts, determinava que mulheres adúlteras fossem chicoteadas e andassem com as letras “AD” (de “adultério”) estampadas nas roupas. Há registros de decretos similares em outras cidades. A prática foi eternizada em A Letra Escarlate, romance de Nathaniel Hawthorne publicado em 1850.

Na Alemanha medieval, havia outro adereço vexatório: a Flauta da Vergonha, uma punição voltada para artistas pouco talentosos, que perturbavam a paz. Era um pesado objeto de metal, preso ao pescoço e às mãos do humilhado, que fixava os braços na pose em que normalmente se toca o instrumento. O músico, então, era obrigado a vagar pelas ruas atado à flauta-algema.