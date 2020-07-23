Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

Ancestrais humanos teriam chegado à América do Norte bem antes do que se imaginava

Arqueólogos sugerem que artefatos de 33 mil anos encontrados em uma caverna no México pertenciam aos primeiros americanos. A teoria, porém, é contestada.

Por Carolina Fioratti 23 jul 2020, 19h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Humanos podem ter vivido em caverna mexicana durante a última era glacial
 (Universidade Autônoma de Zacatecas/Nature Research/Reprodução)
Continua após publicidade
Ancestrais humanos teriam chegado à América do Norte bem antes do que se imaginava Priorizar nos meus resultados Google

A data de chegada dos primeiros ancestrais humanos às Américas está longe de ser um consenso entre os cientistas. Por décadas, a hipótese mais aceita era a de que o povo Clóvis, grupo pré-histórico vindo do leste da Ásia, foi o primeiro a atravessar o estreito de Bering – que conecta a Rússia e o Alasca – e pisar no continente americano, há 13 mil anos.

Essa teoria, porém, é contestada há algum tempo: descobertas mais recentes propõem que outros povos passaram por essas terras há pelo menos 15,5 mil anos – antes, portanto, da chegada dos Clóvis.

Agora, uma pesquisa publicada na revista científica Nature sugere que essa ocupação é ainda mais antiga. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, declaram ter evidências de que, há 33 mil anos, humanos primitivos já passeavam pelo continente. 

A tese é baseada em oito anos de investigações feitas na Caverna Chiquihuite, no México. O local fica no estado mexicano Zacatecas, e está 2,740 metros acima do nível do mar. Lá, entre 2016 e 2017, arqueólogos encontraram cerca de 1,900 artefatos de pedra entalhada, que podem ter sido usados como ferramentas por povos antigos.

Siga
Continua após a publicidade
Humanos podem ter vivido em caverna mexicana durante a última era glacial
Artefatos encontrados na caverna Chiquihuite, no México. (Universidade Autônoma de Zacatecas/Nature Research/Reprodução)

Usando técnicas de datação por carbono, os arqueólogos analisaram evidências como restos de carvão, ossos de animais e outros detritos encontrados na caverna. Assim, puderam estimar que cerca de 200 ferramentas que estavam por ali foram feitas entre 33,1 mil e 31,4 mil anos atrás. Outros artefatos encontrados no mesmo local eram menos antigos, tendo por volta de 13 mil anos.

Continua após a publicidade

Segundo os arqueólogos, isso indica que diversos povos, durante um longo período, chegaram e foram embora da caverna – provavelmente usando-a como abrigo. De acordo com os pesquisadores, a isolada caverna Chiquihuite se mostrava um ótimo refúgio durante tempestades de neve e granizo, comuns durante o auge da última era glacial, há 26 mil anos.

Vale lembrar que, durante a última era glacial, o gelo cobria grande parte do atual território do Canadá, e o nível do mar era muito mais baixo. Nessa época, teria sido impossível chegar até o México (ou acessar o próprio continente americano), o que leva os cientistas a acreditarem que as pessoas entraram no continente antes que o gelo dominasse tudo, há 32 mil anos ou mais. O caminho exato que esses povos pioneiros poderiam ter seguido, porém, ainda é desconhecido.

Continua após a publicidade

A falta de explicações sobre a potencial rota de entrada na América há mais de 30 mil anos é dos motivos para o ceticismo da comunidade científica quanto ao estudo. Como destaca a revista Science News, cientistas argumentam que os arqueólogos não encontraram indícios de DNA humano ou mesmo marcas em ossos de animais indicando que foram mortos para virar alimento – sinais da ocupação humana no local. Não é possível cravar, também, se os restos de madeira queimada presentes ali foram levados por incêndios ou se eram consequência da atividade humana. Apesar de as pedras utilizadas nas ferramentas não serem encontradas em outras regiões, pesquisadores argumentam que elas são rudimentares demais – e podem ter sido lapidadas não por mãos humanas, mas pela ação do tempo.

Para convencer a comunidade científica de que a teoria atual sobre a ocupação das Américas está errada, só reunindo um número maior de provas consistentes de ocupações anteriores. Redesenhar as origens dos primeiros americanos é uma tarefa complexa: há quem defenda há décadas que humanos antigos teriam alcançado a América do Sul – mais precisamente o nordeste do Brasil – há pelo menos 32 mil anos. Mas isso é papo para outra hora.

Publicidade
TAGS:
América
antigo
caverna
fatos históricos
humanidade
México
pesquisa
povos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).