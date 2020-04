Nosso parente mais antigo

Os primeiros seres pluricelulares (feitos de mais de uma célula) a passear pela Terra, como algas e esponjas, tinham formatos muito irregulares.

Isso, evolutivamente falando, é um problema: significa uma dificuldade maior de locomoção e de organizar estruturas internas. Mas algo permitiu que a vida desse um salto: a simetria bilateral – ter um corpo divisível em duas partes iguais.

Agora, cientistas encontraram na Austrália evidências do ser vivo mais antigo a ostentar essa característica. Batizado Ikaria wariootia, ele viveu há 555 milhões de anos no fundo de oceanos, tinha o tamanho de um grão de arroz e se parecia com uma espécie de verme rechonchudo – como você vê acima.

Essa forma de dividir o corpo foi incorporada por todas as espécies animais que vieram após ele. O que significa dizer que o I. wariootia é nosso ancestral mais antigo já descoberto.