As caras da riqueza: quem aparecia nas cédulas antes do real?

Antes dos animais, as nossas cédulas eram estampadas por rostos de personalidades do Brasil. E não eram só políticos: desde 1942, tivemos tanto cientistas quanto presidentes circulando nas notas. Abaixo, uma breve história das moedas anteriores ao real.

“Solução” para a inflação

A inflação constante do cruzeiro deu origem a notas de Cr$ 5.000 e Cr$ 10.000. Então veio o cruzeiro novo, com o valor de mil cruzeiros. No início, os rostos das moedas de Cr$ 1.000, Cr$ 5.000 e Cr$ 10.000 permaneceram os mesmos, mas passaram a valer NCr$ 1, NCr$ 5 e NCr$ 10 (valores atestados por carimbos nas notas).

Continua após a publicidade

A mesma estratégia foi adotada na transição do cruzeiro para o cruzado e do cruzado para o cruzado novo. Este voltaria a se chamar “cruzeiro” em 1990, sem perder zeros. Só perderia na transição para o cruzeiro real, nossa última moeda antes do real.

Cara conhecida

O rosto que aparece nas notas de hoje surgiu pela primeira vez na cédula de 200 cruzados novos. Trata-se de uma alegoria da República. Um outro design para a mesma ideia já havia aparecido na nota de um cruzeiro, em 1970.

Quem é quem?

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram