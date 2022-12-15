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História

As caras da riqueza: quem aparecia nas cédulas antes do real?

De diplomatas a escritores e cientistas: conheça os rostos que estamparam a moeda brasileira desde 1942

Por Maria Clara Rossini 15 dez 2022, 18h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Montagem com fotos de Getúlio Vargas, Santos Dumont, Princesa Isabel, Tiradentes e Anísio Teixeira.
 (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Antes dos animais, as nossas cédulas eram estampadas por rostos de personalidades do Brasil. E não eram só políticos: desde 1942, tivemos tanto cientistas quanto presidentes circulando nas notas. Abaixo, uma breve história das moedas anteriores ao real.

Infográfico com os rostos de pessoas que apareceram nas notas brasileiras antes do real.
(Maria Clara Rossini/Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)

“Solução” para a inflação

Nota de 5000 cruzeiros, com a imagem de Tiradentes e nota de 10000 cruzeiros com a imagem de Santos Dumont.
(Banco Central/Montagem sobre reprodução)

A inflação constante do cruzeiro deu origem a notas de Cr$ 5.000 e Cr$ 10.000. Então veio o cruzeiro novo, com o valor de mil cruzeiros. No início, os rostos das moedas de Cr$ 1.000, Cr$ 5.000 e Cr$ 10.000 permaneceram os mesmos, mas passaram a valer NCr$ 1, NCr$ 5 e NCr$ 10 (valores atestados por carimbos nas notas).

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A mesma estratégia foi adotada na transição do cruzeiro para o cruzado e do cruzado para o cruzado novo. Este voltaria a se chamar “cruzeiro” em 1990, sem perder zeros. Só perderia na transição para o cruzeiro real, nossa última moeda antes do real.

Cara conhecida

Notas de um cruzeiro e 200 cruzados novos.
. (Banco Central/Montagem sobre reprodução)

O rosto que aparece nas notas de hoje surgiu pela primeira vez na cédula de 200 cruzados novos. Trata-se de uma alegoria da República. Um outro design para a mesma ideia já havia aparecido na nota de um cruzeiro, em 1970.

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Quem é quem?

Imagem com as fotos de Augusto Ruschi, Luís da Câmara Cascudo e Anísio Teixeira e uma pequena legenda abaixo de cada foto.
(Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)
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Brasil
Dinheiro
real
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