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Tecnologia

Como o dinheiro das transferências circula de um banco para o outro?

Bastidores do DOC e TED: o caminho tortuoso dos reais entre a sua conta no banco A e a conta do seu amigo no banco B.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jun 2020, 09h25 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (sorbetto/Getty Images)
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Como o dinheiro das transferências circula de um banco para o outro? Priorizar nos meus resultados Google

É pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR). Quando você faz uma transferência interbancária de R$ 1.000 para o seu amigo, seu banco avisa o Banco Central (BC) via STR. O BC, entre outras funções, serve como um “banco dos bancos”. Todos são obrigados a manter contas polpudas lá – entre outros motivos, para permitir transferências rápidas.

O BC a recebe a informação de que vc fez uma transferência, então deleta R$ 1 mil do dinheiro que o seu banco tem guardado lá, e “digita” os mesmos R$ 1 mil na conta do banco do seu amigo. E se o sistema errar, e cair R$ 10 mil? Isso não vai acontecer, porque rolam várias rechecagens automáticas.

Esse sistema funciona das 6h30 às 18h30. Mas os bancos só liberam as transferências até as 17h, para dar tempo de o sistema processá-las até 18h30. Passou das 17h, só cai no dia seguinte. Se esse for o seu caso, dê um toque no seu amigo, para não ir dormir com fama de caloteiro.

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