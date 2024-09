As lendas e curiosidades sobre o Manneken Pis

Um garotinho fazendo xixi em uma fonte, em plena praça pública, e, ao que parece, com muito orgulho. Ao redor, turistas do mundo todo o fotografam encantados.

Essa cena se repete diariamente em Bruxelas, na Bélgica, quando uma multidão se reúne em torno do Manneken Pis – ou garotinho que faz xixi, em um dialeto local – estátua que se tornou, junto com o chocolate, a cerveja e o Atomium, um dos símbolos da cidade.

Esculpida em bronze, a obra foi feita pelo artista Jérôme Duquesnoy, em 1619. Mas, como até hoje as razões que levaram o artista a produzi-la são desconhecidas, surgiram muitas lendas a respeito.

Entre as histórias que cercam a obra – e são muitas, basta acessar o site do Musée de La Ville de Bruxelles para conhecê-las – um ponto não se discute: a escultura é um dos monumentos mais célebres da cidade e motivo de enorme orgulho entre os bruxelenses.

Manneken Pis pelo mundo

Desde o século XX, diversas cópias do Manneken Pis foram criadas não só na Bélgica (em cidades como Geraardsbergen, Ghen, Hasselt e Bruges, entre outras) mas, também, no exterior.

– França: Bruxelas ofereceu uma réplica do Manneken Pis à Colmar, em 1921, para comemorar o aniversário da Libertação da cidade. A diferença entre as duas estátuas é que a versão da Alsácia não pode “fazer xixi”, pois não está ligada à água. Há, ainda, o Manneken Pis de Broxeele, uma comuna localizada no norte da França. Trata-se de uma cópia fiel da mascote de Bruxelas, oferecida pela capital da Bélgica à aldeia por sua etimologia comum.

– Japão: fascinado pelo garotinho que faz xixi, o país abriga diversas réplicas da estátua – algumas bem diferentes da original. As únicas cópias oficiais são as que estão em Nagoia e Osaka, mas é possível encontrar o Manneken Pis em Tóquio, em Shikoku, em Kobe, na estação ferroviária de Odawara e em parques ou praças públicas em Hachinohe, Kurume e Moriya.

– Mônaco: localizada no hall da Prefeitura, a réplica é idêntica à original, pois se trata de uma cópia oficial. As autoridades locais construíram inclusive o mesmo monumento que a protege, com decorações em forma de conchas.

– Inglaterra: o vínculo de amizade entre Bruxelas e Londres levou a capital da Bélgica a oferecer uma cópia oficial do Manneken Pis à metrópole inglesa.

Manneken Pis made in Brazil

Assim como em Bruxelas, por aqui também temos um garotinho fazendo xixi. Porém seu nome é Manequinho, e, maior que o menino belga que mede 55,5 centímetros, o nosso chega a 1 metro de altura.

Feita em 1908 por Belmiro de Almeida, a obra foi, inicialmente, moldada em gesso. Em 1911, no entanto, a estátua foi fundida em bronze, em Paris, e no ano seguinte, apresentada em uma exposição no Cinema Pathé, com a presença do presidente Hermes da Fonseca.

Já em 1913 o Manequinho foi comprado pela prefeitura do Rio de Janeiro, sendo instalado na Praça Marechal Floriano, até que em 1927 foi transferida para a praia de Botafogo, próximo à sede do então Clube de Regatas Botafogo.

Ao conquistar o Campeonato Carioca de 1957, o jogador Didi cumpriu a promessa de vestir o menino de bronze com a camisa usada no jogo, tradição que se repete após grandes vitórias do alvinegro.

Em 2002, a estátua foi tombada como patrimônio pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.

