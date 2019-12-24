Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
História

Assassinatos de imperadores romanos seguiam um padrão matemático

Estudo viu paralelo entre mortes dos líderes e modelos matemáticos usados por engenheiros para calcular tempo que peças de uma máquina levam para falhar.

Por A. J. Oliveira 24 dez 2019, 12h09 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h10
 (Bettmann/Getty Images)
Continua após publicidade
Assassinatos de imperadores romanos seguiam um padrão matemático Priorizar nos meus resultados Google

Em quatro séculos de história, o Império Romano do Ocidente teve 69 governantes. Destes, 43 (ou 62%) morreram de forma violenta — por assassinato, suicídio ou em batalha. Não há dúvida de que o cargo máximo da maior estrutura sociopolítica que já existiu na civilização ocidental era uma das posições mais perigosas que alguém podia ocupar. Uma nova pesquisa mostra que essas mortes não foram tão aleatórias quanto parecem.

Continua após a publicidade

O estudo revelou que os imperadores romanos tinham chance altíssima de sofrer algum fim trágico logo no seu primeiro ano no poder. Esse risco ia caindo aos poucos durante os sete anos seguintes, se estabilizava entre o oitavo e o décimo segundo ano, e depois tornava a subir. Quem chegou a essas conclusões foi Joseph Saleh, engenheiro aeroespacial do Georgia Tech, nos EUA. Por algum motivo, ele resolveu misturar história com engenharia.

Ambas parecem ter bem mais em comum do que podíamos imaginar. Saleh usou modelos estatísticos tradicionalmente usados para calcular a confiabilidade dos componentes de um sistema — o tempo que as peças de uma máquina levam para quebrar. Essa ideia inusitada rendeu resultados interessantes, já que o padrão entre o tempo-até-a-falha das partes e o tempo-até-a-morte dos imperadores seguem um padrão surpreendentemente parecido.

Continua após a publicidade

Mas, afinal, qual é a semelhança entre o Nero e a engrenagem de uma linha de produção? É que, tanto para um quanto para outro, o primeiro ano é crucial e com grande risco de falha pois podem operar de forma indesejada. Ou, no caso do imperador, ele podia se mostrar uma pessoa incapacitada para exercer as imensas responsabilidades do cargo. Posteriores altas no risco de falha também ocorrem nos componentes, devido ao desgaste das peças.

Siga
Continua após a publicidade

Esse desgaste ocorria no nível político para o líder do Império. “É interessante que um processo não-convencional e perigoso, que parece randômico, como a morte violenta de um imperador romano — ao longo de um período de quatro séculos em um mundo vastamente mudado — aparente ter uma estrutura sistemática incrivelmente bem descrita por um modelo estatístico usado de forma ampla na engenharia”, disse Saleh em comunicado.

“Mesmo que pareçam eventos aleatórios quando avaliados separadamente, esses resultados indicam que deve ter havido processos subjacentes regendo a duração de cada governo até a morte.” É claro que o método tem limitações, já que não foi baseado em experimentos, e sim em relatos históricos, que podem ser divergentes e inconsistentes. Mas é uma técnica que sem dúvida merece ser explorada mais a fundo em estudos futuros.

Continua após a publicidade

Se você curte saber mais sobre o Império Romano, vai adorar dar uma olhada na fonte que Saleh usou para extrair seus dados. Ele obteve as informações do site De Imperatoribus Romanis, uma enciclopédia online com conteúdo revisado por pares que reúne um vasto material sobre os imperadores romanos e suas famílias. Só não repare muito na estética digital arcaica, típica lá dos idos da internet do milênio passado.

 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Império Romano
Matemática
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).