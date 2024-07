Atletas nus e lutas até a morte: o que de fato acontecia nas Olimpíadas antigas

Konstantine Panegyres é bolsista McKenzie de pós-doutorado na Univerisdade de Melbourne. O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

O primeiro vencedor registrado nas Olimpíadas foi Coroebus de Élis. Cozinheiro de profissão, Coroebus venceu o evento chamado “stadion”, uma corrida a pé de pouco menos de 200 metros, realizada em linha reta.

Coroebus foi vitorioso no ano 776 a.C., mas esse provavelmente não foi o ano dos primeiros jogos olímpicos.

Alguns escritores antigos, como o historiador Aristodemus de Elis (que viveu no século 2 d.C. ou antes), acreditavam que ocorreram até 27 competições olímpicas antes de 776 a.C., mas os resultados nunca foram registrados porque as pessoas antes daquela época não se preocupavam com isso.

Os jogos eram realizados a cada quatro anos em Olímpia, um local na Grécia Ocidental que tinha um famoso templo para o deus Zeus.

Os jogos começavam em meados de agosto e faziam parte de um festival religioso dedicado a Zeus.

Competindo pela glória

Nos primórdios das Olimpíadas, havia apenas um evento (o “stadion”) e um vencedor.

Com o passar dos séculos, outros eventos foram acrescentados, como corridas de carruagem, luta livre, corrida de longa distância e boxe. O imperador romano Nero (37-68 d.C.) até “introduziu uma competição musical em Olímpia”, como nos o biógrafo Suetônio (século ½ d.C.) informa.

Os vencedores em Olímpia ganhavam uma coroa de oliveiras silvestres. Ao contrário de hoje, não havia prêmios para o segundo ou terceiro colocado.

O atleta Íccus de Tarento, que viveu no século 5 a.C. e obteve a vitória no pentatlo nas Olimpíadas de 476 a.C., aparentemente disse que para ele “os prêmios significavam glória, admiração durante a vida e, após a morte, um nome honrado”.

A maioria dos homens competia pelos prêmios, mas algumas mulheres participavam.

Cinisca, filha do rei Arquídamo II de Esparta, foi a primeira mulher a conquistar uma vitória olímpica. Ela recebeu o prêmio porque os cavalos que treinou venceram a corrida de bigas no ano de 396 a.C., como escreveu o viajante Pausânias (século 2 d.C.):

Cinisca tinha uma ambição excessiva de ter sucesso nos jogos olímpicos e foi a primeira mulher a criar cavalos e a primeira a conquistar uma vitória olímpica. Depois de Cinisca, outras mulheres conquistaram vitórias olímpicas, mas nenhuma delas se destacou mais por suas vitórias do que ela.

Mas competir nos jogos podia ser perigoso.

Lúcio Anneo Sêneca (c. 50 a.C. a 40 d.C.) descreve como um pai perdeu os dois filhos no “pancrácio”, um tipo de esporte de combate que era uma mistura violenta de boxe e luta livre:

Como assistir aos jogos

As pessoas viajavam de longe para ver os atletas competindo nos famosos jogos.

O retórico Menandro (século ¾ d.C.) disse sobre os jogos olímpicos: “a viagem até lá é muito difícil, mas mesmo assim as pessoas se arriscam”.

Em 44 a.C., o estadista romano Cícero (106-43 a.C.) escreveu uma carta para seu amigo Ático sobre o planejamento de uma viagem à Grécia para ver os jogos:

Gostaria de saber a data dos jogos olímpicos […] é claro que, como você diz, o plano da minha viagem dependerá do acaso.

Cícero nunca chegou a ir às Olimpíadas – foi interrompido por outros negócios. Se ele tivesse ido, a viagem teria envolvido uma travessia marítima da Itália para a Grécia e, em seguida, um passeio de carruagem até Olímpia.

Uma vez em Olímpia, os viajantes se hospedavam em casas de hospedagem com outros viajantes. Lá, eles se misturavam com estranhos e faziam novos amigos.

Há uma história famosa sobre o que aconteceu quando o filósofo Platão (428/427-348/347 a.C.) ficou em Olímpia para os jogos.

Platão viveu lá com outras pessoas que não sabiam que ele era o célebre filósofo e causou uma boa impressão nelas, como o escritor romano Cláudio Eliano.) (século 2/3 d.C.) lembrou:

Os estranhos ficaram encantados com o encontro casual […] ele se comportou com modéstia e simplicidade e provou ser capaz de conquistar a confiança de qualquer pessoa em sua companhia.

Mais tarde, Platão convidou seus novos amigos para irem a Atenas e eles ficaram surpresos ao descobrir que ele era de fato o famoso filósofo que foi aluno de Sócrates.

Não se sabe ao certo quantas pessoas realmente visitavam os jogos antigos a cada vez que eram realizados, embora alguns estudiosos modernos acreditem que o número poderia ter chegado a 50.000 em alguns anos.

Assistindo aos jogos

O escritor grego Caritão (século 1 d.C.), em seu romance Calírroe escreveu como os atletas – que muitas vezes também fizeram uma longa jornada para chegar aos jogos – chegavam a Olímpia “com uma escolta de seus apoiadores”.

Os atletas competiam nus e, em geral, não era permitido que as mulheres assistissem.

Mas havia algumas exceções. Por exemplo, uma mulher chamada Pherenice, que viveu no século 4 a.C., tinha permissão para assistir às Olimpíadas como espectadora. Como Cláudio Eliano explica:

Pherenice levou seu filho ao festival olímpico para competir. Os oficiais que presidiam o evento se recusaram a admiti-la como espectadora, mas ela falou em público e justificou seu pedido ressaltando que seu pai e três irmãos eram vencedores olímpicos e que ela estava trazendo um filho que era um competidor. Ela conquistou a assembleia e participou do festival olímpico.

Como a competição era realizada no meio do verão, geralmente era extremamente quente. De acordo com Cláudio Eliano, algumas pessoas pensavam que assistir às Olimpíadas sob “o calor escaldante do sol” era uma “penalidade muito mais severa” do que ter de fazer trabalhos manuais, como moer grãos.

O local em Olímpia também tinha problemas com o abastecimento de água doce. De acordo com o escritor Luciano de Samósata (século 2 d.C.), os visitantes dos jogos às vezes morriam de sede. Esse problema foi resolvido quando Herodes Ático construiu um aqueduto para o local em meados do século 2 d.C.

A atmosfera da multidão era eletrizante.

O general e político ateniense Temístocles (século 6/5 a.C.) aparentemente disse que o momento mais agradável de sua vida foi “ver o público em Olímpia se virando para me olhar quando eu entrava no estádio”.

Eles o elogiaram quando ele visitou os jogos em Olímpia por causa de sua recente vitória contra os persas na batalha de Salamina (480 a.C.).

Quando os jogos terminavam, os atletas vencedores voltavam para casa e recebiam as boas-vindas de um herói.

De acordo com Cláudio Eliano, quando o atleta Dioxipo (século 4 a.C.) retornou a Atenas depois de ser vitorioso no pancrácio em Olímpia, “uma multidão se reuniu de todas as direções” na cidade para celebrá-lo.

O fim dos jogos antigos

O historiador romano Veleio Patérculo (nascido em 20/19 a.C.) chamou os jogos olímpicos de “a mais celebrada de todas as competições esportivas”.

As pesquisas atuais sugerem que os jogos antigos provavelmente terminaram no reinado do imperador romano Teodósio II (reinou de 408 a 450 d.C.).

Pode ter havido uma série de motivos para o fim, mas algumas fontes antigas especificamente dizem que foi causado por um incêndio que destruiu o templo de Zeus em Olímpia durante o reinado de Teodósio II:

Depois que o templo de Zeus Olímpico foi incendiado, o festival de Élis e a competição olímpica foram abandonados.

As Olimpíadas não foram retomadas até 1896, o ano das primeiras Olimpíadas modernas.

Este artigo é uma republicação do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

