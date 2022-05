Busto romano perdido é vendido em brechó por 180 reais

Imagine que você queira comprar um item para decorar a casa, mas sem gastar muito. Você vai a um brechó e, no meio do garimpo, encontra um busto que parece ter saído diretamente da Roma Antiga. Na bochecha da estátua, uma etiqueta com o valor: US$34,99 – ou R$180. Você compra a peça e a leva para casa no banco de passageiro do carro, presa pelo cinto de segurança.

No final das contas, você descobre que o busto, de fato, tinha saído da Roma Antiga. A colecionadora de arte Laura Young passou por essa situação em 2018. O brechó em questão ficava em Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Chegando em casa, ela percebeu que o busto parecia muito antigo e gasto, então decidiu entrar em contato com especialistas em história da arte da Universidade do Texas e duas casas de leilões.

Essa pesquisa em busca de respostas durou alguns anos. O consultor Jörg Deterling, da casa de leilões Sotheby’s, identificou que o busto fez parte do acervo de um museu alemão décadas antes. Ele colocou a colecionadora em contato com autoridades alemães.

Veio a confirmação do que Young já suspeitava: a escultura tem mais de dois mil anos de idade, tendo sido esculpida entre o final do século 1 a.C. e início do século 1 d.C. O busto fazia parte da coleção de arte do rei Ludwig I da Bavária (um dos estados da Alemanha) no século 19, mas foi roubado durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das hipóteses sugere que a estátua foi saqueada por soldados americanos quando a cidade de Aschaffenburg foi bombardeada, e por isso foi parar no Texas.

Acredita-se que o busto representa um dos filhos do general romano Pompeu Magno – que foi derrotado em uma batalha contra Júlio César – ou então o comandante Nero Cláudio Druso. Laura Young, no entanto, apelidou a estátua “Dennis Reynolds”, em homenagem ao personagem da série americana It’s Always Sunny in Philadelphia.

Young teve que se despedir da estátua que ficou na sua sala de estar por três anos e meio. Hoje, o busto está exposto no Museu de Arte de San Antonio, cidade ao sudoeste de Austin. Ele deve retornar para a Alemanha em 2023.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram