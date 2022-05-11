Busto romano perdido é vendido em brechó por 180 reais

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História

Busto romano perdido é vendido em brechó pelo equivalente a R$ 180

Após comprar a peça, uma colecionadora de arte do Texas percebeu que a estátua parecia antiga e gasta – até descobrir que o busto, na verdade, tinha dois mil anos

Por Maria Clara Rossini 11 Maio 2022, 15h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Escultura romana de busto presa em cinto de segurança de carro.
 (San Antonio Museum of Art/Reprodução)
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Imagine que você queira comprar um item para decorar a casa, mas sem gastar muito. Você vai a um brechó e, no meio do garimpo, encontra um busto que parece ter saído diretamente da Roma Antiga. Na bochecha da estátua, uma etiqueta com o valor: US$ 34,99 – ou R$ 180. Você compra a peça e a leva para casa no banco de passageiro do carro, presa pelo cinto de segurança.

No final das contas, você descobre que o busto, de fato, tinha saído da Roma Antiga. A colecionadora de arte Laura Young passou por essa situação em 2018. O brechó em questão ficava em Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Chegando em casa, ela percebeu que o busto parecia muito antigo e gasto, então decidiu entrar em contato com especialistas em história da arte da Universidade do Texas e duas casas de leilões.

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Essa pesquisa em busca de respostas durou alguns anos. O consultor Jörg Deterling, da casa de leilões Sotheby’s, identificou que o busto fez parte do acervo de um museu alemão décadas antes. Ele colocou a colecionadora em contato com autoridades alemães.

Veio a confirmação do que Young já suspeitava: a escultura tem mais de dois mil anos de idade, tendo sido esculpida entre o final do século 1 a.C. e início do século 1 d.C. O busto fazia parte da coleção de arte do rei Ludwig I da Bavária (um dos estados da Alemanha) no século 19, mas foi roubado durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das hipóteses sugere que a estátua foi saqueada por soldados americanos quando a cidade de Aschaffenburg foi bombardeada, e por isso foi parar no Texas.

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Acredita-se que o busto representa um dos filhos do general romano Pompeu Magno – que foi derrotado em uma batalha contra Júlio César – ou então o comandante Nero Cláudio Druso. Laura Young, no entanto, apelidou a estátua “Dennis Reynolds”, em homenagem ao personagem da série americana It’s Always Sunny in Philadelphia

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Young teve que se despedir da estátua que ficou na sua sala de estar por três anos e meio. Hoje, o busto está exposto no Museu de Arte de San Antonio, cidade ao sudoeste de Austin. Ele deve retornar para a Alemanha em 2023.

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Arte
roma antiga
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