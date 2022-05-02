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História

Navio de carga medieval é encontrado durante obras na Estônia

Embarcação de 700 anos foi encontrada a apenas 1,5 metros de profundidade – e talvez tenha pertencido à Liga Hanseática. Entenda.

Por Luisa Costa 2 Maio 2022, 17h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Imagem: vista da proa do navio medieval no poço de escavação.
 (Priit Lätti/Divulgação)
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Navio de carga medieval é encontrado durante obras na Estônia Priorizar nos meus resultados Google

Em Tallinn, capital da Estônia, uma equipe de construção civil estava trabalhando na fundação de um novo prédio quando fez uma descoberta arqueológica. A 1,5 metros de profundidade, estavam os restos de um navio de aproximadamente 700 anos.

O navio foi encontrado no início de abril, próximo a um antigo porto de Tallinn. Ele é feito de madeira de carvalho, tem 24 metros de comprimento e nove de largura. Dá para ver que o navio era era maior ainda, mas a proa está danificada.

Os anéis de árvores presentes nas madeiras foram analisados por cientistas, que concluíram que o navio provavelmente foi construído no início do século 14. Ele é semelhante a outros navios encontrados na Europa que datam do mesmo período – como outro também encontrado em Tallinn em 2015.

Ele provavelmente é um navio de carga, mas ainda não se sabe de onde veio – os estudos a seu respeito acabaram de começar. Mas uma hipótese é que ele tenha sido usado pela Liga Hanseática: uma aliança de aproximadamente 100 antigas cidades mercantis (como Tallinn), que dominaram os mares do norte da Europa entre os séculos 13 e 15.

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Alguns objetos encontrados dentro do barco podem fornecer pistas sobre sua idade e origem. Até agora, foram encontrados barris de madeira, cerâmica, ossos de animais, objetos de couro e tecidos. 

Imagem: Porão de carga do navio medieval no poço de escavação.
Os restos do navio foram encontrados a apenas 1,5 metros de profundidade. (Priit Lätti/Divulgação)
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O navio está bem preservado, e diferentes camadas de areia ainda estavam visíveis dentro dele. Segundo Priit Lätti, pesquisador do Museu Marítimo da Estônia, é provável que o mar tenha preenchido gradualmente o navio ao longo dos séculos.

Quando os restos foram encontrados na escavação – feita em uma área de proteção patrimonial – um arqueólogo já acompanhava a construção. O Museu Marítimo da Estônia foi avisado para que se registrasse a descoberta e se iniciasse os estudos a respeito do navio.

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Por enquanto, só a proa do navio está escavada. As escavações vão continuar até que seja possível retirar o navio do canteiro de obras onde foi encontrado, para examiná-lo melhor e preservá-lo.

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TAGS:
arqueologia
comércio
Europa
navio
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