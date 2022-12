Calças jeans encontradas em naufrágio podem ser as mais antigas do mundo

A calça jeans encardida e detonada que você vê na imagem acima alcançou o valor de US$ 114 mil em um leilão nos Estados Unidos no início deste mês. O motivo de tanto dinheiro? São os únicos jeans conhecidos da época da Corrida do Ouro americana – quando milhares de pessoas foram para a Califórnia depois que se encontrou o metal por lá, em 1848. E podem ser os mais antigos do mundo.

Tem mais: acredita-se que elas pertenciam a John Dement, um comerciante e sobrevivente do naufrágio do S.S. Central America, navio que afundou por causa de um furacão em setembro de 1857. Ele partiu do Panamá a caminho de Nova York, lotado de passageiros que começaram sua jornada na Califórnia. John foi uma das 135 pessoas que se salvaram da tragédia; 425 morreram.

O que restou do navio foi encontrado na costa da Carolina do Norte, um estado ao sul de Nova York, em 1988: milhares de quilos de ouro encontrados na Califórnia, além de muitos objetos pessoais das vítimas do naufrágio. 270 desses itens foram a leilão junto com a velha calça jeans, como uma pistola de 1849 (vendida por US$ 30 mil) e as chaves do cofre do navio (vendidas por mais de US$ 100 mil). No total, o leilão da Holabird Western American Collections arrecadou quase um milhão.

De volta à roupa. Calças jeans como conhecemos hoje – feitas de denim tingido de azul escuro, com bolsos e rebites – foram patenteadas em 1873 pelo alfaiate Jacob Davis e por um proprietário de loja de tecido chamado Levi Strauss. Daí surgiu a marca Levi’s. E tem quem acredite – o pessoal da casa de leilão, por exemplo – que a calça jeans sobrevivente do naufrágio de 1857 seria uma versão inicial do icônico jeans Levi’s.

Qualquer afirmação sobre a origem dos jeans é especulação. Mas que podem valer uma fortuna, disso não há dúvida.

