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História

Como os humanos colonizaram a Ilha de Páscoa? Este estudo explica

Pesquisadores analisaram o DNA de populações atuais para mapear a ocupação da Polinésia. Veja por onde eles passaram até chegar na Ilha de Páscoa

Por Luisa Costa 23 set 2021, 20h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Foto das estátuas da Ilha de Páscoa vistas de frente
 (Don Farrall/Getty Images)
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Na parte sul e central do Oceano Pacífico, mais de mil ilhas espalhadas formam a chamada Polinésia. A região foi ocupada por meio de uma série de viagens, em que pequenos grupos de pessoas desbravaram o oceano em canoas e saltaram de ilha em ilha, ao longo de gerações.

Existem histórias orais sobre as navegações, mas não se sabe exatamente quando e em que sequência essas viagens aconteceram. A expansão ocorreu rapidamente, e por isso não há mudanças drásticas de idioma ou cultura entre as populações. 

Agora, uma equipe de cientistas recorreu à genética para montar o grande quebra-cabeça da migração na Polinésia, mapeando o caminho de colonização das ilhas. 

Eles sequenciaram o DNA de 430 habitantes  atuais de 21 ilhas. Por meio de análises computacionais de ancestralidade, os pesquisadores descobriram que a expansão partiu da ilha de Samoa por volta do ano 830 d.C. Ao longo de 17 gerações, as populações chegaram até a Ilha de Páscoa.

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Partindo de Samoa, os polinésios fizeram viagens ao oeste, onde encontraram e ocuparam Fiji. Ao sul, ocuparam Tonga. Depois, viajaram também na direção leste até Rarotonga.

Algum tempo depois, por volta do ano 1050, alguns habitantes de Rarotonga continuaram a desbravar o Pacífico e se estabeleceram no atual Taiti e no arquipélago de Tuamotu (ou Tuamotu Islands, na imagem abaixo).

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Gráfico sobre os horários e rotas das migrações dos primeiros polinésios.
(A.G. IOANNIDIS ET AL/NATURE 2021, P. KIRCH/NATURE 2021/Nature Ecology & Evolution)

É a partir das pequenas ilhas de Tuamotu que partiriam incursões mais ambiciosas. Segundo o autor principal do estudo, Alexander Ioannidis, os habitantes do arquipélago teriam cultura marítima marcante. É de lá que saem as viagens mais longas pelo Pacífico.

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Alguns dos polinésios de Tuamotu teriam viajado na direção norte até as Ilhas Marquesas (ou Marquesas Islands, na imagem acima) e, depois, seguiriam para Mangareva, Rapa Nui (Ilha de Páscoa) e Raivavae – chegando nesta última por volta do ano 1360.

Os pesquisadores definiram o percurso a partir das mudanças genéticas entre as gerações. Eles identificaram padrões de genes específicos dos polinésios (deixando de lado partes do DNA associadas a ancestrais europeus, por exemplo) e se basearam no chamado “efeito fundador”. Este consiste na perda de variabilidade genética a partir do estabelecimento da população em um novo lugar.

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Pense assim: de cada ilha, com centenas ou milhares de habitantes, partiam dezenas de pessoas em uma canoa, que viriam a ocupar outro local. Os descendentes destes viajantes seriam menos diversificados geneticamente do que as pessoas da ilha de seus ancestrais. A colonização seguinte também resultaria em uma população menos diversificada, e assim por diante. A ilha de Páscoa, no final das contas, não é tão misteriosa quando parece.

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