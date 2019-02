Não se fala em outra coisa: o MEC (Ministério da Educação) solicitou a professores, alunos e funcionários de todas as escolas do Brasil que, durante o primeiro dia de aula, “fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil e que seja executado o Hino Nacional”.

Polêmicas a parte, você já imaginou como seria um hino da Terra, que pudesse ser entoado em qualquer canto do planeta? Coincidentemente, nós aqui da SUPER já – em uma reportagem de novembro de 2015. Nela, garimpamos 33.724 palavras em 194 hinos nacionais e reunimos as mais usadas. Os 50 termos que aparecem em mais hinos deram origem ao brado retumbante da humanidade. Para quem já enjoou do hino nacional, aqui está a versão mundial:

Unidade seja a grande bandeira

Sol que ilumina o nosso coração

Não mais sangue em nome de uma vida livre

Todo mundo um só país, uma nação

Nossa terra é a nossa liberdade

Glória à pátria, glória a Deus

Paz pra sempre ao nosso povo

E a todos os filhos seus

Com amor e com fé, mas não sem luta

haja luz e esperança em céu e mar

a união é nossa força até a morte

minha luta, se o Senhor abençoar

Depois de ler essas bem traçadas linhas, é possível que você tenha ficado intrigado sobre a origem dos hinos nacionais. Existe até um termo específico, cunhado pelo advogado americano David Kendall, para o estudo dessas canções: Anthematology, algo como “Hinologia” em português. Para estimular sua curiosidade, listamos aqui alguns dos dados mais interessantes que surgiram de nosso levantamento:

As 10 palavras que apareceram em mais hinos

nossa (108 vezes)

terra (91)

pátria (93)

Deus (74)

liberdade (66)

sempre (63)

paz (58)

povo (55)

glória (53)

teu (47)

Hinos nacionais com menos palavras

Jordânia (18 palavras) Grécia/Chipre (29) Letônia/Japão/Bulgária (32) Brunei (34) Hungria (37)

Hinos nacionais com mais palavras