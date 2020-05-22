Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

Conheça a Liga Anti-Máscara, formada nos EUA durante a Gripe Espanhola

O negacionismo diante de uma pandemia não é de hoje: em 1918, um grupo de São Francisco se uniu para protestar contra o uso de equipamentos de proteção.

Por Rafael Battaglia 22 Maio 2020, 18h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
SI_Anti_Mask_League
 (Wikimedia Commons/Public Domain)
Continua após publicidade
Conheça a Liga Anti-Máscara, formada nos EUA durante a Gripe Espanhola Priorizar nos meus resultados Google

O mundo foi tomado por uma pandemia, com milhares de mortes e milhões de infectados. Mas enquanto cientistas, autoridades e profissionais de saúde recomendam o uso de equipamentos de proteção e o distanciamento social, um grupo de pessoas passa a negar a eficiência dessas medidas, e age contra todas as indicações.

Esse parágrafo serviria para descrever a atual pandemia de covid-19 – e os vários grupos negacionistas nos EUA, no Brasil e em tantos outros países que se recusam a seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos respectivos órgãos de saúde locais. Mas também resume o caso da Liga Anti-Máscara, que se formou na cidade de São Francisco em plena Gripe Espanhola.

Essa história começa em outubro de 1918. Os primeiros casos da gripe em São Francisco haviam surgido no mês anterior, e a cidade, que tinha 500 mil habitantes, rapidamente atingiu 2 mil infectados. Não demorou para que as autoridades recomendassem que as pessoas ficassem em casa e evitassem multidões.

Com o tempo, comércios fecharam e o uso da máscara se tornou obrigatório – as campanhas eram incisivas. Os EUA lutavam na Primeira Guerra Mundial, e o governo associou as máscaras à uma atitude patriótica, de defesa do país. Um dos cartazes da Cruz Vermelha, na época, dizia o seguinte: “Tosse e espirros espalham doenças, algo tão perigoso quanto gás venenoso: a propagação da gripe espanhola ameaça nossa produção de guerra.”

Siga

Embora algumas pessoas reclamassem de usar as máscaras para sair às ruas, as autoridades não faziam vista grossa: a multa para quem andasse desprotegido ia de US$ 5 a US$ 10 (US$ 85 a US$ 170, em valores atuais). Nem o prefeito, James Rolph, escapou: em uma foto publicada no jornal, ele e outros funcionários públicos apareceram sem as máscaras, e o chefe de polícia multou Rolph em US$ 50.

Continua após a publicidade

As medidas rígidas funcionaram: estima-se que 80% dos moradores usavam máscaras. Pouco tempo depois, em 21 de novembro, São Francisco revogou a obrigatoriedade da proteção. As pessoas voltaram às suas rotinas de ir ao trabalho, aos parques, cinemas – e aí veio a segunda onda da epidemia.

SI_Anti_Mask_League_1
(Wikimedia Commons/Public Domain)

Nasce a Liga

Continua após a publicidade

A Gripe Espanhola – que, apesar do nome, provavelmente surgiu nos EUA – aconteceu em três ondas, e a segunda foi a mais severa. No total, a pandemia matou ao menos 50 milhões de pessoas (alguns estimam o dobro), além de infectar um terço da população global. Fez mais vítimas que as duas Guerras Mundiais, a Guerra do Vietnã e a da Coreia – juntas.

Com a situação piorando, em janeiro, a prefeitura de São Francisco voltou atrás e obrigou, novamente, o uso de máscaras – o que deixou alguns moradores insatisfeitos.

Aqui, vale uma contextualização. Além da Primeira Guerra Mundial e da pandemia, São Francisco também se recuperava de outra catástrofe: o histórico terremoto de 1906, que aconteceu na falha de San Andreas. O sismo, que ficou conhecido como Grande Terremoto de São Francisco, foi devastador. Atingiu oito graus na escala Richter (o maior que já aconteceu no país) e matou milhares de pessoas.

Continua após a publicidade

Com tantos infortúnios acontecendo sucessivamente, fica fácil entender o descontentamento e a falta de fé de parte da população. Quando a norma das máscaras voltou, imediatamente algumas pessoas pensaram: “Ora, se não funcionou da primeira vez, por que vão nos obrigar a usar de novo?”. Nascia ali a Liga Anti-Máscara.

A primeira assembleia do grupo reuniu mais de duas mil pessoas. Ela foi presidida por Emma Harrington, deputada que, em 1911, foi a primeira mulher da cidade a votar. As reuniões continuaram ao longo do mês – em uma delas, mais de 4,5 mil pessoas se juntaram para protestar contra o prefeito e o secretário de saúde, o Dr. William C. Hassler.

Eles defendiam que o uso das máscaras era um fardo, e questionavam a ciência sobre a eficácia delas. Além disso, diziam que havia outros problemas mais graves, como o desemprego dos soldados que voltaram da guerra, e que mereciam mais atenção. Segundo o jornal The Guardian, enviaram até uma bomba para Hassler. O endereço, felizmente, estava errado, e ninguém se feriu.

Continua após a publicidade

Apesar disso, as autoridades preferiram ignorar o movimento. A Liga, afinal, nunca conseguiu definir suas bases – uns queriam criar uma petição para que as máscaras fossem revogadas; outros, apenas pediam a demissão de Hassler.

No fim das contas, não conseguiram nada disso. Registros mostram que, em 15 de janeiro de 1919 – um dia antes do segundo decreto das máscaras, – São Francisco registrou 510 novos casos de gripe e 50 mortes. Onze dias depois, esses números haviam caído para 12 casos e quatro mortes. Harrington logo saiu do comando da Liga, e o novo comandante a dissolveu. Ponto para a ciência.

Publicidade
TAGS:
epidemia
EUA
Gripe
História
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).