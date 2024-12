Erro de geometria foi preservado na lição de casa de um estudante por 4.000 anos

Lição de casa é uma invenção mais antiga do que você imagina. Há cerca de 4.000 anos, jovens babilônios já estavam sofrendo com geometria, como mostra uma tábua de argila que data de 1.900 a.C. a 1600 a.C. Ela está na coleção do Museu Ashmolean da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Esse tablete de argila redondo, com uma lição de casa de matemática realizada com escrita cuneiforme, foi encontrado no sítio arqueológico de Kish, na antiga Suméria, onde hoje fica o Iraque. São 24 exemplos de exercícios matemáticos registrados em argila lá no museu, todos encontrados em 1931.

Uma tábua de argila específica chamou atenção dos arqueólogos. Usada para rascunhar uma conta e calcular a área de um triângulo, ela preserva um erro de cálculo milenar, talvez o primeiro registro histórico de que estudar matemática é complicado.

Entenda o erro

A tábua de argila onde a conta foi feita é pequena, com 8,2 centímetros de diâmetro. Ela mostra o desenho de um triângulo e três conjuntos de números em escrita cuneiforme (que tem esse nome porque os antigos sumérios usavam uma cunha para gravar os símbolos na argila, como um estilete).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade

Dois dos conjuntos estão ao lado do triângulo, representando o tamanho dos seus lados e sua altura. No meio, há o resultado da conta, sua área. A altura é 3,75, e o valor da base é 1,875. Para calcular sua área, multiplicando a base pela altura e dividindo por 2, o resultado correto seria 3,5156. Porém, o estudante babilônico achou que o resultado correto era 3,1468.

Kish foi uma das primeiras regiões do mundo a realizar educação matemática. No caso do tablete com o erro, a parte de trás está vazia, mas há exemplos de tábuas com um lado escrito pelo aluno e outro escrito pelo professor.

A educação matemática começou a se popularizar com o desenvolvimento de grandes impérios. Os números eram usados para estabelecer calendários, cobrar impostos e organizar o comércio. A matemática babilônia usava números em base 60 (sexagesimal), que nem a que é usada hoje para contar segundos e minutos.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.