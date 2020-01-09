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História

Já houve outra língua universal antes do inglês?

Quase dois bilhões de pessoas têm o inglês como primeira ou segunda língua, graças à dominação política e econômica de britânicos e americanos.

Por Matheus Bianezzi 9 jan 2020, 17h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
 (Thomas Destro/Superinteressante)
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Não. Pelo menos não no mesmo patamar que ele alcançou nos últimos séculos. Hoje em dia são mais de 1,75 bilhão de pessoas que o têm como primeira ou segunda língua. Isso aconteceu graças à dominação política e econômica que os britânicos, até o começo do século 20, e os americanos, a partir do fim da 2ª Guerra Mundial, exerceram.

“Não há nada inerente ao inglês que faça com que ele seja mais usado. Não é o sistema fonológico ou a estrutura gramatical, é uma questão de prestígio e poder”, resume o inglês Thomas Finbow, professor de linguística histórica da USP. Outro fator é a enorme influência cultural desses países. O chamado soft power da indústria cultural e da tecnologia da informação, por meio da música, do cinema e da internet, firmou de vez o inglês como idioma universal.

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(Thomas Destro/Superinteressante)
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