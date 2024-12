Menino de 6 anos encontra machado neandertal de 50 mil anos na praia

Em 2021, um menino de seis anos chamado Ben encontrou uma pedra inusitada em uma praia em Sussex, na Inglaterra. Ele a levou para casa, mas o objeto ficou perdido entre outras bugigangas por três anos. Quando a mãe reencontrou a pedra em casa, resolveu enviar um email com a foto do achado para o arqueólogo de um museu.

“Recebo e-mails como esse o tempo todo, especialmente sobre achados na praia, e geralmente são apenas pedrinhas que parecem estranhas”, disse James Sainsbury, curador de arqueologia e história social do Worthing Theatres and Museum, ao LiveScience. “Mas assim que vi a foto, pensei: ‘Esse é um machado de mão do Neandertal do Paleolítico Superior’. É uma descoberta absolutamente incrível.”

Segundo Sainsbury, o achado deve ter cerca de 50 mil anos, e é reconhecível por ser pequeno e com pedras escuras dos dois lados. Os neandertais criaram ferramentas para uso doméstico que são diferentes das ferramentas de caça. Esse tipo específico de machado provavelmente era utilizado para quebrar ossos para sugar a medula.

O artefato faz parte da cultura musteriense, de um período logo antes dos humanos modernos chegarem à Europa.

“No que diz respeito a Sussex, é realmente muito raro”, disse Sainsbury ao LiveScience. “Em nosso museu, temos um único exemplo. Eles são extremamente raros porque, presumivelmente, a densidade populacional de Neandertal era muito baixa.”

Não é possível saber exatamente a localização original do machado, que não seria típico da região de Sussex. O fato de ter sido encontrado em uma praia sugere aos pesquisadores que ele tenha sido trazido de outra região pela água, hipóteses que é coerente com a aparência preservada do artefato.

Em uma postagem no Facebook, o Worthing Theatres and Museum afirma que “Ben encontrou o machado na parte superior do cascalho na praia de Shoreham, portanto é muito difícil dizer com segurança se o machado foi originalmente perdido lá ou se foi arrastado de depósitos fluviais em alto-mar durante o trabalho de fortalecimento das defesas da praia.”

Ben emprestou o machado de mão ao museu, onde ele deve ficar em exposição até fevereiro. Sua mãe, Emma, disse à BBC: “Ao ver como ver o machado de mão iluminou o rosto do arqueólogo no museu, acho ótimo que outras pessoas possam apreciá-lo”.

“Parabéns ao Ben, tanto pelo achado em si (que é tão raro que a maioria dos arqueólogos qualificados jamais encontraria um) quanto pela sua divulgação!”, completa a declaração do museu no Facebook.

