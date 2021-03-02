Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

Neandertais conseguiam processar e produzir linguagem, diz estudo

Uma nova reconstrução auditiva da espécie mostra que eles eram sensíveis às frequências de sons produzidos por humanos. Entenda.

Por Maria Clara Rossini 2 mar 2021, 18h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h34
Crânio e mandíbula do homem de La Chapelle-aux-Saints.
 (Eunostos/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Neandertais conseguiam processar e produzir linguagem, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

Os ancestrais mais próximos dos Homo sapiens não compartilhavam apenas parte do DNA conosco, mas também a capacidade de falar e entender a linguagem oral. A reconstrução em 3D dos ossos cranianos dos neandertais, feitas por um novo estudo, mostram que eles possuíam as estruturas anatômicas necessárias para ouvir e falar.

Não se sabe se eles realmente falavam uma língua própria, mas os neandertais tinham condições de processar o mesmo tipo de linguagem que nós, humanos modernos. “Isso não significa que eles falavam a mesma língua, como inglês, espanhol, nada disso. Mas se os H. sapiens pudessem ouví-los, saberíamos reconhecer que eles são humanos”, disse o pesquisador Mercedes Conde-Valverde à New Scientist.

A evolução da linguagem é uma questão debatida há tempos na biologia evolutiva. Não se sabia se outros hominídeos conseguiam se comunicar da mesma forma que nós, pela língua falada. O novo estudo conduzido pela Universidade de Acalá, na Espanha, e publicado na Nature Ecology and Evolution indica que sim. Bom, pelo menos para os neandertais.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores construíram modelos 3D da estrutura auditiva do Homo neanderthalis para compará-la com a do Homo sapiens. O estudo foi feito com base em crânios de cinco neandertais de regiões distintas. Após aplicar técnicas de bioengenharia auditiva, foi possível estimar que a espécie tinha sensibilidade para frequências de até 5.000 Hz, o que compreende a maior parte dos sons produzidos por humanos.

Siga
Imagem 3D de dois crânios.
(Mercedes Conde-Valverde/Reprodução)
Continua após a publicidade

A equipe também reconstruiu a audição dos hominídeos que viviam na caverna Sima de los huesos, na Espanha, há 430 mil anos. Esses são considerados os ancestrais imediatos dos neandertais. O modelo mostra que os humanos Sima, como são chamados, tinham uma audição ligeiramente pior, entre 4 mil e 5 mil Hz. Isso indica que a audição dos neandertais evoluiu a partir daí, se aproximando um pouco mais da dos H. sapiens.

A efeito de comparação, um ser humano moderno consegue ouvir entre 20 e 20.000 Hz, mas não temos tanta sensibilidade para frequências muito baixas (som grave) ou muito altas (som agudo). Conseguimos distinguir melhor as frequências que estão no nosso limite de fala, pois essas são as mais determinantes para a comunicação.

Continua após a publicidade

A sensibilidade auditiva de uma espécie está diretamente relacionada ao seu sistema de comunicação. Faz sentido, por exemplo, que os morcegos sejam mais sensíveis a altas frequências, já que eles emitem ondas bem acima dos 20 mil Hz para se localizarem no escuro. Para nós, o mais importante é reconhecer membros da mesma espécie. Portanto, se os neandertais eram sensíveis às frequências da voz humana, é provável que conseguissem emitir essas frequências também.

O estudo também sugere que os neandertais conseguiriam diferenciar consoantes, em sons como os das letras “s”, “k”, “t” e “th”. “Estudos anteriores focaram na habilidade dos hominídeos em produzir vogais […], mas o uso de consoantes é o que separa a fala humana dos padrões de comunicação em quase todos os outros primatas”, disse Rolf Quam, professor de antropologia e um dos autores do estudo, em um comunicado.

Continua após a publicidade

A noção de que os neandertais eram seres primitivos não poderia ser mais ultrapassada. Já se sabe que eles enterravam seus mortos, produziam arte rupestre e fabricavam ferramentas. Muitos cientistas já acreditavam que eles precisariam fazer uso de alguma linguagem para coordenar essas tarefas, o que foi reforçado pelo estudo recente. O grupo também pretende fazer a mesma análise com fósseis de outras espécies de hominídeos.

Publicidade
TAGS:
comunicação
espécie
homem
humano
Neandertal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).