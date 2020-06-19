Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

O prepúcio de Jesus e ossos de dragão: as falsas relíquias da Idade Média

Bugigangas que supostamente pertenceram a pessoas santas eram comuns na Europa feudal. Vendê-los era uma prática mentirosa e rentável.

Por Fábio Marton 19 jun 2020, 13h28
SI_Reliquias_medievais
 (Índio San/Superinteressante)
Continua após publicidade
O prepúcio de Jesus e ossos de dragão: as falsas relíquias da Idade Média Priorizar nos meus resultados Google

Durante a Idade Média, um negócio inusitado encheu o bolso dos viajantes, reais ou alegados, que retornavam da Terra Santa: o de traquitanas e partes humanas, que teriam supostamente um dia pertencido a mártires, santos ou – esse era o “santo graal” do negócio – do próprio Jesus. A esses objetos eram atribuídos poderes milagrosos, capazes de curar peste bubônica, dar corpo fechado na guerra, ou boa sorte nos negócios. Mesmo quando as relíquias eram falsas (ou seja, sempre), as igrejas faziam um bom negócio ao comprá-las, porque se tornavam pontos de peregrinação. Abaixo, as relíquias mais curiosas, famosas ou simplesmente bizarras.

Sagrado Prepúcio

SI_Reliquias_medievais_1

Como Jesus ascendeu aos céus de corpo inteiro, a única parte que haveria ficado na Terra é a que foi tirada dele com oito dias de vida, conforme o ritual judaico: a pele do pênis. Até 18 candidatos a Sagrado Prepúcio circularam de mão em mão na Idade Média. Roma guarda um deles, que foi dado ao papa pelo imperador Carlos Magno, no ano 800. O monarca afirmou que foi dado por um anjo.

Santo Graal

SI_Reliquias_medievais_2

Siga

Com tanta gente procurando, uma hora alguém diria ter achado. Mesmo na época em que as lendas foram escritas, muitas igrejas já diziam ter o Graal. No total, existem mais de 200 candidatos a Cálice Sagrado espalhados pela Europa. Os mais plausíveis são o Santo Cális na catedral de Valência e o Cálice de Doña Urraca, na Basílica de São Isidor. Ambos foram possivelmente feitos na época de Jesus.

Continua após a publicidade

Sudário de Turim

SI_Reliquias_medievais_3

O tecido mais controverso do mundo chegou a Turim em 1453, após ter passado mais de um século com a família do cavaleiro Geoffroi de Charny, que o obteve numa peregrinação. Testes com carbono 14 indicam que não é mais velho que 1260, mas isso só aumenta o mistério. Como ele é anatomicamente correto, é possível que alguém tenha sido crucificado de verdade para fabricá-lo.

Pedaços da Cruz

SI_Reliquias_medievais_4

No século 16, o protestante João Calvino brincou que, se todos os pedaços da cruz que existiam no mundo fossem reunidos, daria para carregar um navio. Ainda hoje, centenas deles estão espalhados em igrejas pelo mundo, da Etiópia até as Filipinas. Os pregos da cruz também eram populares. A Coroa de Ferro da Lombardia, que já adornou a cabeça de reis, teria sido feita com um deles.

Continua após a publicidade

Sagrado Chinelo

SI_Reliquias_medievais_5

As sandálias de Jesus foram dadas ao rei franco Pepino, o Breve, como agradecimento pela cessão de territórios para a criação dos Estados Papais, em 754, e ainda hoje estão na Abadia de Prüm, na Alemanha. O calçado em verdade foi feito um ou dois séculos antes, e usado por papas. O que teria tocado os pés de Jesus são algumas tiras de couro que foram usadas em sua fabricação.

Lança do Destino

SI_Reliquias_medievais_6

Dizia-se que quem possuísse a lança com que Jesus foi perfurado poderia controlar o mundo. Nas coroações do Sacro Império Romano Germânico, era usada a mais famosa, mas essa não teria sido exatamente a lança de Cristo, mas uma que teria sido forjada com um prego da cruz. A “verdadeira” Lança do Destino pode ser a que está na Basílica de São Pedro, em Roma. Ou também em Echmiadzin, Armênia.

Continua após a publicidade

Ossos de dragão

SI_Reliquias_medievais_7

São Jorge não foi o único a matar dragões. São Donato também teria feito isso, e a prova está na catedral que leva seu nome, em Veneza, onde grandes ossos ainda adornam o altar. A catedral de Wawel, na Polônia, também guarda o que teria restado do dragão que assombrou a colina onde foi construída. Ambos, cultuados na Idade Média, são provavelmente ossos de mamute ou baleia.

Leite da Virgem

SI_Reliquias_medievais_8

No século 12, São Bernardo de Claraval, um dos ideólogos das Cruzadas, sofreu um milagre inusitado: ao rezar perto de uma imagem da Virgem Maria, ganhou um esguicho de leite em sua boca. Depois do evento, se tornou fácil achar o “leite da virgem” em qualquer empório, para curar todo tipo de doença, incluindo peste bubônica, ou dar poderes sobrenaturais ao usuário.

Publicidade
TAGS:
Idade Média
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).